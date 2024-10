Premier League, pronostici nona giornata: partite domenica ore 15:00

Premier League, sfida tra due squadre discontinue e in difficoltà come West Ham e Manchester United. In campo anche Chelsea e Tottenham.

Tre le partite in programma nella domenica pomeriggio della Premier League prima dell’attesissimo big match tra Arsenal e Liverpool all’Emirates Stadium. In campo anche il Manchester United, già molto lontano dalle posizioni che contano ed alle prese con la questione ten Hag, il cui futuro rimane sempre appeso ad un filo.

I Red Devils in questo weekend se la vedranno con il West Ham, altra squadra che sta rendendo poco e che si ritrova quattro posizioni più in basso rispetto a Bruno Fernandes e compagni. Troppo incostanti e troppo poco solidi – hanno già incassato 15 gol – gli uomini di Julen Lopetegui, reduci dalla pesante sconfitta in casa del Tottenham, culminata pure con l’espulsione del ghanese Kudus. I londinesi non hanno ancora vinto 2 gare di fila ed il tecnico basco rimane un osservato speciale. Il Manchester United invece continua a dare fiducia all’allenatore olandese nonostante sia stato ad un passo dall’esonero durante l’ultima sosta per le nazionali.

Giovedì scorso i Red Devils sono stati fermati dal Fenerbahçe dell’ex José Mourinho (1-1) in Europa League, competizione in cui non hanno vinto neanche un match dopo tre giornate. Pochi giorni prima, tuttavia, ten Hag aveva allontanato gli spettri battendo 2-1 il Brentford: la sensazione è che il club valuterà partita dopo partita, anche se nel frattempo resta sempre alla ricerca di un sostituto. Il pronostico sul match del London Stadium rimane aperto ma è assai probabile che entrambe le squadre, tutt’altro che solide dal punto di vista difensivo, riescano a trovare la via del gol almeno in un’occasione.

Le previsioni sulle altre partite

Un altro match interessante è quello di Stamford Bridge tra Chelsea e Newcastle. I Blues in settimana si sono scatenati in Conference League travolgendo il Panathinaikos (1-4) con una squadra infarcita di riserve e tenendo a riposo i titolari. Gli uomini di Enzo Maresca ad ogni modo danno l’impressione di aver ingranato – tutto sommato buona la prestazione offerta domenica con il Liverpool (2-1) – e partono favoriti con i Magpies.

Chiudiamo con un’altra londinese, il Tottenham, impegnato in uno dei tanti derby della capitale inglese con il Crystal Palace. Gli Spurs non stanno brillando in quanto a continuità ma se in giornata possono battere chiunque e, dopo il successo di misura in Europa League sull’AZ Alkmaar, dovrebbe arrivare la terza vittoria di fila in casa delle Eagles, una delle quattro squadre ancora a digiuno di successi: i gol non mancheranno.

Premier League: possibili vincenti

Chelsea (in Chelsea-Newcastle)

Tottenham o pareggio (in Crystal Palace-Tottenham)

La partita da almeno tre gol complessivi

Crystal Palace-Tottenham

Premier League: la partita da almeno un gol per squadra

West Ham-Manchester United

Comparazione quote

La vittoria del Chelsea in Chelsea-Newcastle è quotata a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in West Ham-Manchester United è quotato invece a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI