Lazio-Genoa e Monza-Venezia, Serie A: tv, formazioni, pronostico

Lazio-Genoa e Monza-Venezia sono partite della nona giornata di Serie A e si giocano domenica: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Cinque vittorie nelle ultime sei partite della Lazio, che ha perso solamente contro la Juventus (in questo lasso di tempo), nello scorso weekend, giocando praticamente quasi tutto il match in dieci uomini e regalando la rete della vittoria alla squadra di Thiago Motta.

I biancocelesti hanno messo alle spalle quella sconfitta, andando a vincere in Europa League sul campo del Twente. E adesso vogliono riprendere la corsa anche in campionato contro un Genoa, quello di Alberto Gilardino, che almeno ha dimostrato di avere carattere. Ma difficilmente i liguri prenderanno punti all’Olimpico. Anche perché Baroni in Olanda ha messo in atto un vero e proprio maxi turnover con otto uomini cambiati. Quindi chi scenderà in campo sarà comunque fresco.

Il Monza invece nello scorso fine settimana ha trovato la prima vittoria della propria stagione salvando anche la panchina di Nesta. Un’affermazione mai in discussione sul campo del Verona. E contro il Venezia l’obiettivo è quello di dare continuità: certo, dall’altro lato, dopo tre sconfitte di fila, Di Francesco rischia di essere cacciato. E la sensazione è che questo rischio rimarrà alto anche nel tardo pomeriggio di domenica.

Come vedere Lazio-Genoa e Monza-Venezia in diretta tv e in streaming

Lazio-Genoa e Monza-Venezia sono in programma domenica 27 ottobre alle 15:30 e verranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Lazio è quotata a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a1.48 pure su Snai. Quella del Monza invece a 2.15 su Golbet e Lottomatica. Stesso pensiero anche per analisti della Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico di Lazio-Genoa

Lazio bella e vincente. I tre punti per la squadra di Baroni non sembrano proprio poter essere in discussione

Le probabili formazioni

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

GENOA (4-5-1): Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Miretti, Badelj, Frendrup, Martin; Pinamonti.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

Il pronostico di Monza-Venezia

Continuità per il Monza dopo la vittoria di Verona. Anche in questo caso l’affermazione della truppa di casa appare quasi scontata.

Le probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari, Mota; Djuric.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Candela; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Haps; Busio, Oristanio; Pohjanpalo

POSSIBILE RISULTATO: 2-1