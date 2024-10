Fiorentina-Roma, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Fiorentina-Roma è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Scendono in campo per ultime Fiorentina e Roma, conseguenza del fatto che siano state impegnate entrambe nelle coppe europee giovedì scorso. La Viola, con una formazione infarcita di seconde linee, è riuscita ad avere ragione del San Gallo in Conference League, centrando il secondo successo da quando è iniziata la manifestazione.

In Svizzera la squadra di Raffaele Palladino ha confermato il buon momento di forma andando a vincere 4-2 e portando a casa la quarta vittoria di fila nelle varie competizioni. Soltanto pochi giorni prima la Fiorentina aveva vinto di goleada a Lecce, rifilando 6 reti ai salentini (0-6) e mostrando anche sprazzi di bel gioco, che raramente si era visto nelle prime uscite stagionali. La Roma invece ha sfruttato l’Europa League per ritrovare il sorriso ed è bastato un gol del centravanti ucraino Dovbyk per piegare la Dinamo Kiev (1-0), fondamentale per togliere lo zero dalla casella delle vittorie. I giallorossi, tuttavia, stanno facendo fatica a livello offensivo: è dal successo con il Venezia, un mese fa, che non segnano più di 2 gol nella stessa partita. Non sorprende, quindi, che Ivan Juric – il tecnico croato ha preso il posto di De Rossi a settembre – rimanga in discussione: del resto la classifica non arride ai capitolini (la Roma è soltanto decima) e la svolta auspicata non è mai arrivata.

Fiorentina-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Kean si è fatto male a Lecce ma, a differenza dell’islandese Gudmundsson – l’ex Genoa dovrà restare fuori per oltre un mese – può recuperare per la sfida con la Roma. Dietro a lui dovrebbero agire Beltran (in ballottaggio con Kouamé) e Colpani, sbloccatosi dopo la doppietta della scorsa settimana in Salento.

I dubbi di Juric riguardano difesa e attacco: Mancini e Soulé si sono ripresi dall’influenza ma solo il primo sarà titolare, accanto a N’Dicka – inamovibile per l’allenatore croato – e Angelino. Davanti Pellegrini e Dybala a supporto di Dovbyk.

Come vedere Fiorentina-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida Fiorentina-Roma, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Gli ultimi due precedenti sono terminati in pareggio (entrambi con gol), con la Roma che da queste parti non vince da marzo 2021. La Fiorentina è in crescita e dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta ma, nonostante la siccità offensiva della Roma – 2 reti nelle ultime 4 gare – è improbabile che i viola riescano a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Cataldi, Adli; Colpani, Beltran; Kean.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino; Celik, Konè, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1