Gratta e vinci, il calcio ti fa ricco: occasione irripetibile

Gratta e vinci, la passione per il calcio potrebbe rivelarsi provvidenziale: ricchi grazie al pallone, non è utopia.

Le cose più belle, guai a chi dice il contrario, accadono quando meno te lo aspetti. E lo sa bene un certo uomo del Maryland, la cui storia, per il motivo che scoprirete da qui a breve, ha lasciato molti suoi “pari” a bocca aperta. Lui è un giocatore come tanti, ma la sua storia non lo è ed è per questo che molti, apprendendola, ne sono rimasti sbalorditi e meravigliati.

Questo giocatore, nei giorni scorsi, si era recato in un centro scommesse per il suo appuntamento settimanale con la dea bendata. Dopo aver “studiato”, aveva scelto su quali partite puntare e aveva fatto il suo pronostico relativamente ai match in calendario nel campionato di calcio. E non avrebbe certo potuto immaginare, in quel frangente, che la sua passione per il pallone potesse in qualche modo cambiargli la vita. Cosa che, invece, come apprenderete leggendo come si sono evoluti i fatti narrati, è successa in circostanze insospettabili.

Era ancora all’interno del centro scommesse quando, all’improvviso, il suo sguardo non si è posato su un distributore automatico che, probabilmente, era stato installato da poco all’interno dell’attività che frequentava più o meno regolarmente. Un distributore di Gratta e vinci, a voler essere più precisi, che ha subito attirato la sua attenzione e stuzzicato la sua curiosità.

Gratta e vince per caso: non ha resistito

Si è appropinquato per dare un’occhiata e non ha resistito alla tentazione quando ha scoperto che in commercio c’era, adesso, una serie nuova di zecca. Ha così comprato un biglietto della lotteria istantanea Ravens X10.

A quel punto, ha girato i tacchi ed è andato via. Qualche giorno dopo, ha messo insieme alcuni tagliandi arretrati, più quello nuovo, e si è recato presso una stazione di servizio chiedendo agli impiegati che ne scannerizzassero i codici a barre e controllassero, in questo modo, se fossero vincenti o meno. Ed ecco che, inaspettatamente, è arrivata la notizia più bella di tutte.

“Non potevo credere ai miei occhi – ha raccontato il giocatore ai funzionari della Lotteria – Diceva che avevo vinto, quindi ho grattato il resto del biglietto per vedere i numeri vincenti”. In uno di quei tagliandi c’erano 200mila dollari, cosa che, manco a dirlo, lo ha commosso. “Ho quasi pianto. Ero sbalordito”, ha rivelato, per poi raccontare che si servirà di queste vincete per pagare gli studi alla figlia.