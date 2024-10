Lotto, quaterna record: basta poco per vincere mezzo milione

Lotto, non serve spendere troppo: mezzo milione con un investimento irrisorio.

Contrariamente a quanto si potrebbe essere portati a pensare, spendere tanto nel gioco d’azzardo non è garanzie di vincite a 5 e 6 zeri. Magari fosse così facile. La verità è che la dea bendata “segue” molto l’istinto e che non ha un’idea precisa: fa tutto rigorosamente a caso, per cui accade, e non di rado, che a portare a casa somme così elevate siano, per l’appunto, persone che hanno investito molto poco nella Lotteria per la quale hanno deciso di puntare.

Certo, va da sé che con un Gratta e vinci più costoso ci siano maggiori probabilità di centrare l’obiettivo e di mettere in tasca una somma sostanziosa, ma non è scontato. A comprovare questa tesi è giunta notizia, nelle ultime ore, di una vincita stratosferica, che è stata messa a segno in un modo, diciamo così, assai “insolito”.

Iniziamo col dire che la storia in questione arriva da Mellaredo di Pianiga, in provincia di Venezia. Qui, in via Noalese Nord 85, si trova la Tabaccheria Charme, presso la quale, a quanto pare, la dea bendata si è recata in visita nei giorni scorsi. Più precisamente lo scorso martedì 22 ottobre, giorno in cui, come noto, i giocatori di tutta Italia hanno un appuntamento molto speciale: quello con le estrazioni dei concorsi del Superenalotto, del Lotto, del 10eLotto e così via.

Lotto, punta 10 euro e ne vince 454mila

Il giocatore del quale vogliamo parlarvi oggi ha scelto di tentare la fortuna attraverso il Lotto. Ha investito nel suo scopo una cifra ragionevole ed irrisoria: solamente 10 euro. Che sono bastati, tuttavia, per far sì che realizzasse quello che, con ogni probabilità, era il sogno di una vita.

Con quella puntata, infatti, ha centrato una quaterna da record e portato a casa, tenetevi forte, la bellezza di 454mila 710 euro. A raccontare come sono andate le cose è stato Daniele Cacco, che gestisce l’esercizio e che ancora non riesce a credere al fatto che giocando nella sua attività qualcuno abbia vinto mezzo milione di euro.

“Non so chi sia il fortunato cliente – ha detto al Messaggero – vedremo se si farà vivo. In tanti anni è la prima volta che mi succede una vincita così importante. Non so se si presenteranno qui o se si rivolgeranno direttamente alla Lottomatica. Normalmente, comunque, una vincita di questo importo non la paghiamo noi esercenti, portano la ricevuta direttamente in Banca Intesa”.