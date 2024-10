Leclerc contro Verstappen: scoppia il caos

Leclerc contro Verstappen: alcuni comportamenti dell’olandese iniziano a non piacere. E anche Charles si schiera

Ha fatto discutere, senza dubbio, la decisione della Fia contro Max Verstappen per una parolaccia detta dal pilota olandese in conferenza stampa.

In questo caso tutti si sono schierati, o quasi, dalla parte di Max. Che però con i suoi comportamenti continua a fare discutere tutti. Un duello tra veri pesi massimi, si legge sul sito formulapassion.it, quello tra il tre volte campione del mondo contro la Fia. Il tutto ovviamente riferito ai termini di comportamento e di galateo ma non solo, anche in termini di sorpassi. “Un anno fa Verstappen ha fatto di nuovo giurisdizione – si legge sul sito citato prima – in materia di comportamento in pit-lane durante le Qualifiche per ‘prendere spazio’ fermandosi in pit-lane, degli stop che erano deleteri per coloro che dietro Verstappen avrebbero semplicemente voluto avere via libera per entrare in pista”. Insomma, una lotta continua.

Leclerc contro Verstappen, le parole del monegasco

E alla vigilia della gara in Messico, è stato chiesto appunto a Leclerc cosa ne pensasse di tutto questo. Il commento del monegasco non è stato, come al solito, quello che uno fa quando vuole fare zero a zero.

“Correre contro Max è bello perché è sempre al limite del regolamento e sai che non ti lascerà mai spazio. Ma ci sono cose viste ad Austin in tema di penalità e sanzioni che dovremmo discutere con la FIA. A volte ci sono sanzioni severe, a volte no. A noi piloti serve più chiarezza su cosa si può fare o non si può fare in pista”. E poi “Negli Stati Uniti eravamo la miglior macchina in pista. Sulla carta il Messico dovrebbe essere una buona pista per noi, ma questo non significa che automaticamente saremo sugli stessi livelli del Texas, dove comunque abbiamo faticato un po’ in Qualifica”. Insomma, il solito Charles oseremmo dire, quello che quando c’è da spingere in qualsiasi campo non riesce, giustamente aggiungiamo, a guardare in faccia a nessuno.