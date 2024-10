Everton-Fulham, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Everton-Fulham è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Everton ha voltato pagina nell’ultimo mese dopo un avvio disastroso in cui non aveva collezionato neppure un punto nelle prime quattro giornate di campionato. Dall’eliminazione in League Cup con il Southampton tutto è cambiato: da allora i Toffees hanno messo insieme due pareggi e due vittorie, la prima ottenuta in casa contro il Crystal Palace e la seconda, pesantissima, nella trasferta di Ipswich.

Il tecnico Sean Dyche ha avuto bisogno di un po’ di tempo per registrare una difesa – suo marchio di fabbrica – che nelle uscite imbarcava acqua da tutte le parti: il cambio di passo è evidente, visto che il club di Liverpool ha incassato appena due gol negli ultimi quattro turni. E la classifica al momento vede l’Everton al sedicesimo posto, a +5 sulla terzultima. Ha tre punti in più il Fulham, scivolato al decimo posto in seguito alle sconfitte consecutive con City e Aston Villa, le quali hanno rifilato 6 reti complessive ai londinesi: due k.o. che andavano messi in conto, se consideriamo che Cityzens e Villans sono due delle squadre più in forma della Premier League in questo periodo. Da febbraio 2021, compreso un match di League Cup, solo in un’occasione nelle sfide tra Everton e Fulham sono stati segnati più di due gol complessivi. Lo scorso gennaio l’ultimo incontro: a Goodison Park finì con un tutt’altro che entusiasmante 0-0.

Come vedere Everton-Fulham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Everton e Fulham è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.90 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il pareggio è quotato invece a 3.25 su Goldbet e Lottomatica e a 3.30 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Preferiamo fidarci dei precedenti e pronostichiamo una gara da meno di tre gol complessivi, in cui l’Everton dovrebbe riuscire a tenere a bada l’attacco del Fulham.

Le probabili formazioni di Everton-Fulham

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Young, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Doucouré; Harrison, McNeil, Ndiaye; Calvert-Lewin.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Diop, Bassey, Robinson; Berge, Pereira; Traoré, Smith Rowe, Iwobi; Muniz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1