Colpo di scena Sinner: annuncio sul ritiro

Colpo di scena Sinner: il campione del tennis italiano, numero uno al mondo, ha già annunciato la data del suo ritiro

Chiuderà il 2024 da numero uno del mondo. Una cosa mai successa ad un italiano. In campo dimostra di avere delle qualità che possono far cambiare la storia di questo sport. Fuori dal campo è un ragazzo sincero, educato, il figlio perfetto per molti genitori.

Jannik Sinner vive un momento d’oro sotto il profilo sportivo in attesa di mettersi alle spalle, come si spera e come dovrebbe essere giusto, il ricorso che la Wada ha fatto al Tas di Losanna contro la sua assoluzione per doping. Non si conosce in questo caso una data, si attende e basta, con il cuore in gola e con la voglia di farsi scivolare addosso dei mesi complicati, difficili, mesi di pensieri che lo accompagneranno ancora per un poco. E in tutto questo Sinner ha trovato il tempo, si è preso del tempo, per rilasciare un’intervista a Sky Sport. Ed Eurosport ha pubblicato qualche stralcio in anteprima.

Colpo di scena Sinner: “Voglio giocare altri 15 anni”

Prima, Jannik, ha fatto un quadro di quello che è stato il suo 2024: “Stiamo cercando di fare tutte le scelte per continuare a giocare il più a lungo possibile. I tornei del Grande Slam sono i più prestigiosi per me. Non giocare le Olimpiadi è stato un momento molto difficile, anche perché, per me, era fondamentali. Ora però penso alla Coppa Davis”.

“Il successo non mi ha cambiato e non ha cambiato come tratto le persone davanti a me. Quello che cambia è che ho un po’ meno tempo libero. Dedico tutto il tempo al lavoro. Quindi dipende da me. Se domani voglio andare a casa posso anche andarci, ma non voglio perché la mia carriera è iniziata quando a 13 anni e mezzo sono andato via di casa. Ora ho 23 anni e sono arrivato al punto che ho sempre sognato: diventare il numero uno. Adesso occorre continuare a lavorare perché ci sono tutti i giocatori che ti vogliono inseguire. Vorrei giocare altri 15 anni, speriamo che il fisico tenga“.