Marsiglia-Psg, Ligue 1: probabili formazioni, pronostico

Marsiglia-Psg è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Scontro al vertice. Che, come al solito, sarà ricco di tensioni. Marsiglia e Psg stanno animando in questo avvio il campionato francese: venti i punti della truppa allenata da Luis Enrique; diciassette quella guidata dall’italiano Roberto De Zerbi, che sogna il colpo con annesso aggancio in classifica.

Stentato l’inizio dei parigini: ma c’è una vera rivoluzione in atto viste le partenze estive. Come una rivoluzione c’è anche dentro al Marsiglia ma per ora i dettami tattici del tecnico azzurro sembrano aver attecchito meglio rispetto a quanto è successo nella Capitale. In campo ci vanno dei giocatori importanti e dopo il pareggio interno contro il Psv in Champions League sotto la Tour Eiffel si cerca il riscatto anche perché è il primo vero banco di prova della stagione in campionato. Un banco di prova assai importante anche per via dell’ultima vittoria marsigliese al rientro dalla sosta: il cinque a zero sul campo del Montpellier non ha lasciato spazio a commenti.

Negli ultimi cinque incroci non c’è stata davvero partita, mai. Cinque affermazioni del Psg con il Marsiglia che una sola volta è riuscito a segnare. Le qualità in campo non è che si equivalgano più di tanto, gli ospiti rimangono ovviamente una spanna superiore nonostante dall’altro lato ci siano Rabiot e Hojbjerg in mezzo al campo e Greenweood sulla trequarti. Ma Luis Enrique parte favorito. E dovrebbe riuscire a prendersi i tre punti.

Come vedere Marsiglia-Psg in diretta tv e in streaming

La sfida Marsiglia-Psg, in programma domenica 27 ottobre alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Psg è quotata a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.92 anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Entrambe segneranno. Su questo abbiamo pochi dubbi. La vittoria invece se la dovrebbero prendere gli ospiti. In una gara assai accesa (occhio ai molteplici gialli che ci potrebbero essere) e anche con almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Psg

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Lirola, Balerdi, Cornelius, Garcia; Hojbjerg, Rabiot; Greenwood, Harit, Rowe; Wahi.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Dembele, Kolo Muani, Barcola.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2