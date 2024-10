I pronostici di sabato 26 ottobre: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League

I pronostici di sabato 26 ottobre, tornano in campo tutti i principali campionati: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League.

La nona giornata di Serie A prosegue questo sabato con soltanto due partite in programma: rinviata a data da destinarsi Bologna-Milan inizialmente programmata per le 18:00, ci saranno Napoli-Lecce alle 15:00 e Atalanta-Hellas Verona alle 20:45, due partite dall’esito scontato sulla carta, con le squadre che giocano in casa che partono nettamente favorite.

La partita più attesa di questo sabato, in Italia come in tutto il mondo, si gioca però in Spagna ed è il “Clasico” che metterà di fronte Real Madrid e Barcellona. Una sfida che assumerà ancora più interesse grazie allo straordinario avvio di stagione dei catalani guidati dal nuovo allenatore Hansi Flick, che ha fatto tornare il Barcellona una macchina da gol come non si vedeva dai tempi di Guardiola.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Werder Brema-Bayer Leverkusen, St. Pauli-Wolfsburg e Augsburg-Borussia Dortmund di Bundesliga, Aston Villa-Bournemouth di Premier League e Valladolid-Villarreal di Liga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL CASA 1-3+MULTIGOL OSPITE 1-3 in Real Madrid-Barcellona, Liga, ore 20:45

Vincenti

Napoli (in Napoli-Lecce, Serie A, ore 15:00)

(in Napoli-Lecce, Serie A, ore 15:00) Brentford (in Brentford-Ipswich, Premier League, ore 16:00)

(in Brentford-Ipswich, Premier League, ore 16:00) Lipsia (in Lipsia-Friburgo, Bundesliga, ore 15:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Werder Brema-Bayer Leverkusen , Bundesliga, ore 18:30

, Bundesliga, ore 18:30 Aston Villa-Bournemouth , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Atalanta-Hellas Verona, Serie A, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

St. Pauli-Wolfsburg , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Augsburg-Borussia Dortmund , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Valladolid-Villarreal, Liga, ore 14:00

Comparazione quota totale (vincenti + scelta Veggente): 6.17 GOLDBET ; 6.10 SNAI; 6.17 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Carrarese-Cittadella, Serie B, ore 17:15