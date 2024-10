Real Madrid-Barcellona, Liga: streaming, formazioni, pronostico

Real Madrid-Barcellona è una partita valida per l’undicesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Clasico è sempre il Clasico. E sfugge, come un derby, nella maggior parte dei casi ad ogni tipo di pronostico. Soprattutto quest’anno, visto che il Barcellona è una squadra totalmente diversa da quella che abbiamo ammirato l’anno scorso, e il Real Madrid dal proprio canto nonostante l’innesto di Mbappé ancora non è riuscito del tutto a sistemarsi.

Sarà appunto la prima sfida di questo tipo per l’attaccante francese arrivato a “zero” dal Psg. E ovviamente tutti i riflettori saranno puntati su Mbappé. Ma non solo, anche su quel Vinicius che la prossima settimana, stando alle indiscrezioni che stanno venendo fuori nel corso degli ultimi giorni, dovrebbe prendersi il primo pallone d’oro della sua carriera. Secondo il nostro modesto avviso, per quello che ha vinto lo scorso anno e per come è stato decisivo durante la stagione, lo merita, eccome.

Tornando alla partita di sabato sera al Bernabeu, attesissima per i punti pesanti che mette in palio, il sogno della squadra di Ancelotti è ovviamente quello dell’aggancio: sono tre i punti che in questo momento ha in più il Barcellona, quindi la situazione in classifica si potrebbe ribaltare nella notte madrilena. A differenza degli altri anni, inoltre, le due squadre più forti del campionato hanno già iniziato ad allungare facendo praticamente uno sport diverso. Sarà così fino alla fine quasi sicuramente.

La voglia del Real Madrid da un lato – in questo momento è il carattere l’arma migliore dei padroni di casa – contro la tecnica che i catalani di Flick, anche lui al primo Clasico della sua carriera, hanno fatto vedere contro il Bayern Monaco in Champions. Una partita perfetta, con un risultato finale tutt’altro che scontato.

Come vedere Real Madrid-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida Real Madrid-Barcellona, valida per l'undicesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato 26 ottobre alle 21:00.

Il pronostico

Come finirà, quindi, questa attesissima partita? Come al solito lo spettacolo non mancherà, quindi sicuramente almeno una rete per squadra. E poi il Bernabeu in tutto questo potrebbe fare la differenza, quindi diciamo che il Real Madrid parte leggermente favorito: tre punti alla squadra di Ancelotti e aggancio in classifica. La vediamo in questo modo.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Vinicius, Mbappé.

BARCELLONA (4-2-3-1): Pena; Kounde, Cubarsi, I Martinez, Balde; Casado, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1