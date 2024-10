Atalanta-Verona, Serie A: tv, streaming, formazioni, pronostico

Atalanta-Verona è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La partita contro il Celtic, in casa Atalanta, ha lasciato l’amaro in bocca. Uno zero a zero assai bugiardo per quello che la Dea ha espresso in campo contro gli scozzesi. Molteplici le occasioni mancate e sono due punti persi più che uno guadagnato. Insomma, sarebbe potuta andare decisamente meglio.

In campionato, invece, Gasperini da un po’ di tempo sembra aver ripreso la corsa. Tre risultati utili di fila (le ultime due altrettante vittorie) e una classifica che sicuramente si è fatta assai più succulenta di quello che era fino a poco tempo fa. Arriva il Verona, adesso, al Gewiss Stadium: e la squadra di Zanetti dopo aver perso in casa contro il Monza lunedì scorso (facendo cogliere ai brianzoli la prima affermazione della propria stagione) avrebbe bisogno di un risultato positivo: anche un punto a Bergamo andrebbe bene per una truppa che mira solamente alla salvezza.

Ma sarà difficile, per non dire impossibile, riuscire nell’impresa. L’Atalanta infatti, nonostante lo zero a zero in Champions, ha dimostrato di essere in palla. Avrebbe dovuto solamente aggiustare un po’ la mira, perché le occasioni sono arrivate e sono state anche belle importanti. La sensazione è che contro i veneti potrebbe succedere appunto questo. E Zanetti che di conseguenza potrebbe rischiare il posto.

Come vedere Atalanta-Verona in diretta tv e in streaming

Atalanta-Verona è in programma sabato alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Inoltre, il match in questione, è uno dei tre settimanali che verrà trasmesso anche da Sky, al canale Sky Sport Uno.

Il pronostico

Atalanta vincente: netto il valore delle due formazioni che scenderanno in campo. Sfida da almeno tre reti complessive che si potrebbe sbloccare già nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Atalanta-Verona

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

VERONA (4-4-2): Montipò; Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric; Suslov, Belahyane, Serdar, Lazovic; Tengstedt, Mosquera.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1