Napoli-Lecce, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Napoli-Lecce è una partita valida per la nona giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Quello visto all’opera a Empoli una settimana fa non è stato un Napoli brillante, come ha ammesso a fine gara anche il suo tecnico Antonio Conte. Gli azzurri però si sono confermati per l’ennesima volta una squadra cinica, capace di soffrire ma pure di colpire al momento opportuno. E dunque di trovare il gol vincente a metà secondo tempo (0-1) con un rigore di Kvaratskhelia, che fino ad allora aveva sfiorato appena la sufficienza.

Un’altra vittoria pesantissima per l’allenatore salentino sempre più primo in classifica e pronto ad approfittare dell’imminente scontro diretto tra Inter e Juve, rispettivamente seconda e terza, per pianificare una mini-fuga – il Napoli ha 2 punti di vantaggio sui nerazzurri – al termine di una settimana in cui le dirette concorrenti dovranno tutte smaltire le fatiche di coppa. Conte in questo weekend si ritrova di fronte un importante pezzo del suo passato, il Lecce, in crisi profonda dopo la disastrosa prestazione offerta domenica scorsa contro la Fiorentina, che in Salento ha fatto praticamente ciò che voleva, strapazzando 6-0 i giallorossi. La panchina di Luca Gotti non è più così solida in seguito alla figuraccia coi viola e contro la prima della classe servirà una reazione anche dal punto di vista emotivo per evitare che le cose prendano una piega ancora più drammatica. Tre sconfitte di fila per un Lecce che nelle ultime quattro partite non è riuscito a realizzare neppure un gol.

Napoli-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Conte ritrova Meret tra i pali, ma sull’out sinistro difensivo si rivedrà anche Olivera, favorito su Spinazzola. Out Lobotka: la regia sarà ancora affidata allo scozzese Gilmour, supportato da Zambo Anguissa. Davanti potrebbe giocare dal 1′ David Neres accanto a McTominay e Ngonge.

Contro la Fiorentina è stato espulso Gallo, che non sarà a disposizione di Gotti nel match del “Maradona”. Ed il tecnico giallorosso pensa ad arretrare di qualche metro Dorgu, stavolta nel ruolo di esterno di difesa. In mezzo dovrebbero giocare Pierret, Ramadani e Coulibaly, ma occhio alla soluzione Oudin dalla panchina.

Come vedere Napoli-Lecce in diretta tv e in streaming

Napoli-Lecce, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Un match che il Napoli, se vuole avere realmente ambizioni di scudetto, non può sbagliare. Contro un attacco che sta facendo tanta fatica Conte potrebbe collezionare un altro clean sheet.

Le probabili formazioni di Napoli-Lecce

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Gilmour; David Neres, McTominay, Ngonge; Lukaku.

LECCE (4-3-3): Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Pierret; Tete Morente, Krstovic, Banda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0