Serie B, i pronostici sulle partite della decima giornata

Serie B, il Sassuolo dopo un inizio non esaltante adesso sembra aver ingranato e sta segnando a raffica: altra vittoria in arrivo per i neroverdi?

In cadetteria tre squadre danno già l’impressione di aver preso il largo dopo le prime 9 giornate. Oltre al Pisa capolista, stanno correndo anche Spezia e Sassuolo, devastanti nelle ultime uscite. Menzione speciale per i neroverdi di Fabio Grosso, capaci di rifilare 6 gol al Cittadella (6-1) e 5 al Brescia (2-5): la qualità della rosa sta facendo la differenza – e non c’è Berardi, destinato alla cessione a gennaio – ed è impossibile non considerare gli emiliani tra i favoriti per la promozione diretta.

In questo weekend il Sassuolo è impegnato nel derby con il Modena, squadra che fatica a trovare continuità e che per il momento deve accontentarsi di galleggiare a ridosso della zona rossa. Si preannuncia un pomeriggio difficile per i Canarini, che verosimilmente non riusciranno a contenere l’attacco ispirato dei cugini in un match da almeno due gol complessivi. Il Pisa invece scende in campo domenica: per i nerazzurri c’è la trasferta di Frosinone, che ha appena cambiato allenatore. La sconfitta di Reggio Emilia (2-0) ha fatto sprofondare i ciociari all’ultimo posto in classifica e la società ha deciso di dare il benservito a Vincenzo Vivarini, affidando la squadra al tecnico della Primavera, Leandro Greco. Che sia capace di dare sin da subito la scossa ad un gruppo costruito per puntare alla promozione è tutto da vedere. Secondo noi i toscani hanno buone possibilità di portare a casa punti in una gara in cui molto probabilmente i gol non mancheranno.

E il Palermo? I rosanero sono settimi con una delle rose più forti della Serie B e continuano ad arrancare: una settimana fa non sono andati al di là di un pareggio con il Modena e rischiano di perdere il famigerato “treno”. Non si può assolutamente sbagliare contro la Reggiana al “Barbera” ed il tecnico Dionisi lo sa bene.

Le previsioni sulle altre partite

Vuole affacciarsi il prima possibile in zona playoff la Sampdoria, rinata con Andrea Sottil al timone. Con lui in panchina sono arrivate 3 vittorie nelle ultime 5 partite, più la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia dopo averla spuntata ai rigori nel derby con il Genoa.

Ora i blucerchiati hanno 11 punti, uno in meno dell’ottava e vengono da un roboante 5-3 in casa del Cesena. Contro un Mantova che fuori casa arranca potrebbe arrivare un altro risultato positivo. Non è un buon momento invece per il Catanzaro: i giallorossi non riescono a guarire dalla “pareggite” la panchina di Caserta è di nuovo in bilico e la sensazione è che il suo futuro dipenda dal match con l’insidioso Sudtirol. Restando in Calabria, prevediamo una partita tirata tra il Cosenza ultimo in classifica – i rossoblù stanno facendo i conti con la penalizzazione di 4 punti – e la Juve Stabia, ma non dovrebbe riservare troppi gol neppure l’incontro tra Carrarese e Cittadella, altre squadre il cui l’obiettivo primario è la salvezza. Ci aspettiamo almeno una rete per parte, infine, in Cesena-Brescia e Cremonese-Salernitana.

Serie B: possibili vincenti

Palermo (in Palermo-Reggiana, sabato 26 ore 15:00)

Sassuolo (in Sassuolo-Modena, sabato 26 ore 17:15)

Sudtirol o pareggio (in Catanzaro-Sudtirol, domenica 27 ore 15:00)

Sampdoria (in Sampdoria-Mantova, domenica 27 ore 15:00)

Le partite da almeno due gol complessivi

Sassuolo-Modena, sabato 26 ore 17:15

Frosinone-Pisa, domenica 27 ore 15:00

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Cesena-Brescia, sabato 26 ore 15:00

Cremonese-Salernitana, sabato 26 ore 15:00

Le partite da meno di tre gol complessivi

Cosenza-Juve Stabia, sabato 26 ore 15:00

Carrarese-Cittadella, sabato 26 ore 17:15

Comparazione quote

La vittoria del Sassuolo in Sassuolo-Modena è quotata a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai. Il segno “Gol” in Cremonese-Salernitana è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

