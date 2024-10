Premier League, pronostici nona giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, enorme occasione per il Manchester City: gli uomini di Pep Guardiola affrontano una squadra in difficoltà come il Southampton.

Dopo una settimana intensa, in cui le grandi protagoniste sono state le coppe europee, torna l’appuntamento con la Premier League. Otto giornate sono già finite in archivio: al comando della classifica attualmente c’è il Liverpool ma il Manchester City campione in carica non molla di un centimetro, restando con il fiato sul collo dei Reds di Arne Slot.

I Cityzens sono secondi, con un solo punto in meno della capolista, ed in questo weekend hanno una grande occasione: il sorpasso è possibile, considerando che il Liverpool 24 ore dopo affronterà l’Arsenal nel big match di giornata. Gli uomini di Pep Guardiola, invece, hanno un impegno sulla carta alquanto abbordabile: se la vedranno con il neopromosso Southampton, penultimo in classifica e capace di conquistare un solo punto in otto turni di campionato. Altra goleada in vista? Probabile, dal momento che i Saints finora non hanno brillato dal punto di vista difensivo, incassando la bellezza di 18 gol. Il City, tuttavia, quest’anno sta facendo fatica a tenere la porta inviolata: mentre in Champions League in settimana è arrivato il terzo clean sheet consecutivo – 5-0 allo Sparta Praga – in campionato la difesa non ha subito gol solamente nella prima giornata contro il Chelsea. Non è da escludere, dunque, che il Southampton riesca a realizzare almeno una rete in una sfida che ad ogni modo si preannuncia a senso unico.

Le previsioni sulle altre partite

Scoppia di salute anche l’Aston Villa, a punteggio pieno in Champions League dopo il successo ottenuto con il Bologna (2-0) in settimana. La squadra di Unai Emery ha incassato l’ultima (e unica) sconfitta lo scorso agosto ed ha buone possibilità di imporsi anche contro il Bournemouth, reduce dalla sorprendente vittoria sull’Arsenal (2-0). Le Cherries però fuori casa faticano – un solo successo da quando è iniziata la stagione – e difficilmente riusciranno a replicare l’impresa.

Davanti al proprio pubblico ha sempre una marcia in più il Brentford, favorito sull’Ipswich Town: le Bees sono reduci dalla sconfitta con il Manchester United (2-1) ed hanno l’occasione di voltare pagina contro un avversario in difficoltà, che viene da due brutte sconfitte di fila (West Ham, Everton) e che non ha ancora vinto neanche una partita. Vittoria alla portata, infine, anche per il Brighton: il Wolverhampton non riesce in alcun modo a risollevarsi (cinque sconfitte consecutive) e ad arrestare l’emorragia difensiva (23 reti incassate finora).

Premier League: possibili vincenti

Aston Villa (in Aston Villa-Bournemouth)

Brentford (in Brentford-Ipswich Town)

Brighton (in Brighton-Wolverhampton)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Aston Villa-Bournemouth

Manchester City-Southampton

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Brentford-Ipswich Town

Manchester City-Southampton

Comparazione quote

La vittoria dell’Aston Villa in Aston Villa-Bournemouth è quotata a 1.87 su Goldbet, Lottomatica e a 1.85 su Snai. Il segno “Gol” in Manchester City-Southampton è quotato invece a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI