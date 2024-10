Torino-Como, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Torino-Como è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

“Dannata sosta”, verrebbe da esclamare vedendo i risultati fatti registrare da Torino e Como dopo la pausa per gli impegni delle nazionali. Male i granata, che domenica scorsa sono stati rimontati dal Cagliari (3-2) ed hanno incassato un’altra sconfitta, la terza consecutiva in campionato (sono 4 se consideriamo pure il ko di Coppa Italia con l’Empoli). Ma non ha brillato neppure il Como: la neopromossa che due tre settimane fa aveva messo paura al Napoli di Antonio Conte dominando al “Maradona” per un tempo, non è andata al di là di un pareggio con il Parma, con il talentino Nico Paz – primo gol in Serie A – che ha risposto a Bonny (1-1).

Ad ogni modo, non è il caso di fare drammi. In classifica, infatti, il Como ha tre punti in più della terzultima ed ha dimostrato di avere un gioco collaudato, per certi versi anche troppo ambizioso per essere una neopromossa. La squadra di Paolo Vanoli, invece, può permettersi di “campare di rendita” dopo l’ottimo avvio ed al momento non è lontana dalla zona Europa (nono a quota 11 punti). Il problema del Torino riguarda principalmente un attacco che ha perso il suo punto di riferimento, nonché il suo cannoniere: il colombiano Zapata, il cui infortunio rimediato a San Siro contro l’Inter gli impedirà di rientrare in questa stagione. Anche la difesa, tuttavia, sta mostrando preoccupanti segni di cedimento, incassando nove gol nelle ultime 3 partite contro Lazio, Inter e Cagliari (tra le prime 10 è quella che ha subito più gol, ben 14).

Torino-Como: le ultime notizie sulle formazioni

Sono quattro gli indisponibili in casa Torino: dai lungodegenti Schuurs e Zapata, a Ilic e Sosa, che dovrebbero fare ritorno a fine novembre. L’unica novità rispetto a Cagliari potrebbe essere in difesa, dove Maripan potrebbe prendere il posto di Masina. Dietro le punte Adams e Sanabia agirà nuovamente lo scozzese Adams.

Cambierà poco anche Fabregas, che dovrà fare a meno di Van der Brempt, uscito acciaccato dalla sfida contro il Parma. A rischio turnover anche Sergi Roberto, tallonato da Braunoder.

Come vedere Torino-Como in diretta tv e in streaming

Torino-Como, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.77 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 2.00 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Il Torino non vince da oltre un mese e nelle ultime tre gare che hanno visto protagonisti i granata le reti totali non sono mai state meno di 5. Probabile, dunque, che la difesa granata faccia fatica anche contro un Como che non è mai rimasto a secco di gol negli ultimi cinque match. Prevediamo una partita da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Torino-Como

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Lazaro, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Adams, Sanabria.

COMO (4-2-3-1): Audero; Iovine, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2