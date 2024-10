Leicester-Nottingham, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Leicester-Nottingham è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo solamente otto giornate la classifica della Premier League è già spaccata a due. E sia Leicester che Nottingham, due squadre che cercano solamente la salvezza, sono distanti dalla zona rossa: il Crystal Palace, che oggi sarebbe retrocesso, ha soli 3 punti. I padroni di casa di questa sera invece sono a quota 9 mentre il Nottingham ne ha 13 e sembra aver messo davvero una seria ipoteca alla salvezza.

Sì, il campionato è lunghissimo, ma questo avvio fa sicuramente ben sperare per il futuro. Ma l’anticipo della nona giornata è sicuramente un’occasione importante per Vardy e compagni che, in tutto questo, stanno decisamente vivendo un buon momento di forma: due vittorie nelle ultime due uscite, con la chicca dell’affermazione sul campo del Southampton nel weekend scorso. Un colpaccio vero e proprio, che ha aiutato in settimana a lavorare con una certa serenità.

Dopo la sosta, invece, si è ripreso il Nottingham: non stava vivendo un momento così tranquillo, con una sola vittoria nelle ultime cinque. Ma al primo incrocio forse decisivo per la salvezza, in casa contro quel Crystal Palace citato prima, ha fatto il proprio dovere, prendendosi tre punti di platino. Le Foxes, però, come spiegato in precedenza, sentono l’odore dell’occasione importante. E hanno tutta l’intenzione di prendersela.

Come vedere Leicester-Nottingham in diretta tv e in streaming

La sfida Leicester-Nottingham è in programma venerdì 25 ottobre alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Leicester è quotata a 2.80 su Goldbet e Lottomatica e a 2.85 su Snai.

Il pronostico

Gara difficile, per entrambe. Gara che dovrebbe comunque alla fine vedere uscire vincente la formazione di casa. Il Leicester con questi tre punti potrebbe riuscire a togliersi di dosso tutte le paure e poi continuare a sognare una permanenza tranquilla. Occasione troppo ghiotta per non essere sfruttata. Match, anche, da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Leicester-Nottingham

LEICESTER (4-2-3-1): Hermansen; Justin, Okoli, Faes, Kristiansen; Ndidi, Winks; Fatawu, Buonanotte, Ayew; Vardy.

NOTTINGHAM (4-1-4-1): Sels; Aina, Murillo, Milenkovic, Moreno; Yates, Ward-Prowse; Hudson-Odoi, Anderson, Elanga; Wood.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1