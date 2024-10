Mainz-Borussia Monchengladbach, Bundesliga: tv, formazioni, pronostico

Mainz-Borussia Monchengladbach è una partita valida per l’ottava giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Mainz e Borussia Monchengadbach sono divise da un solo punto in classifica: gli ospiti ne hanno 9, i padroni di casa 8. E hanno ovviamente l’occasione di mettere la freccia che significherebbe sorpasso nella graduatoria e una settimana e qualche giorno in più di preparazione al prossimo match senza scossoni e senza problemi.

C’è un dato davvero incredibile che riguarda il Mainz: degli otto punti fatti fino al momento, solamente uno, il primo contro l’Union Berlino, alla prima gara di questa Bundesliga, è stato fatto tra le mura amiche. Non si capisce realmente cosa possa succedere perché, da quel momento in poi, sono arrivate solamente sconfitte in quattro uscite davanti ai propri tifosi e con un solo gol fatto, ovviamente inutile per l’economia del match. Ci si aspetta ovviamente una reazione immediata, già dal match di questa sera contro un ‘Gladbach che invece ha tutto un altro ruolino di marcia.

Solamente tre i punti fuori casa: quelli contro il Bochum il 31 agosto scorso. Era piena estate e visto il tempo delle ultime ore sembra passata davvero una vita. Poi solamente delusioni, anche con squadre sulla carta abbordabili – vedi l’Augsburg – e la sensazione di una squadra che, lontana dalla comfort zone, non riesce a rendere al meglio.

Diciamo, quindi, che il Mainz ha davvero un’ottima occasione e anche per via di quella legge dei grandi numeri che ogni tanto torna a fare capolino, prima o poi una sfida da azzannare davanti ai propri tifosi la deve trovare. E tutto lascia presagire che possa essere questo il momento.

Il pronostico

Una gara che regalerà almeno una rete per squadra (è successo tre volte nelle ultime cinque partite) e almeno tre reti complessive (due su cinque in questo caso), l’occasione per il Mainz è troppo importante per non essere sfruttata. Sì, dovrebbe arrivare la prima vittoria interna.

Le probabili formazioni di Mainz-Borussia Monchengladbach

MAINZ (3-4-2-1): Zentner; Da Costa, Jenz, Leitsch; Caci, Sano, Amiri, Mwene; Sieb, Lee; Burkardt.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Nicolas; Lainer, Friedrich, Itakura, Scally; Reitz, Weigl; Honorat, Plea, Hack; Kleindienst.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1