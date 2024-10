I pronostici di venerdì 25 ottobre: Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 25 ottobre, finita la tre giorni di coppe europee ripartono i campionati con gli anticipi di Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1.

Finita la tre giorni di coppe europee con gli impegni di Champions League, Europa League e Conference League, ripartono i campionati con gli anticipi di Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1.

Udinese e Cagliari sono divise da quattro punti in classifica ma hanno seguito un percorso ben differente: i friulani partiti a razzo hanno rallentato di colpo, mentre i rossoblù dopo una partenza al rallentatore hanno accelerato facendo sette punti nelle ultime tre partite. Sarà una sfida equilibrata con tutte e due probabilmente a segno.

I pronostici sulle altre partite

Sostanzialmente lo stesso discorso vale anche per l’altro anticipo odierno di Serie A: il Torino come l’Udinese è in fase calante, ha perso le ultime tre consecutivamente, mentre il Como ha perso solo una delle ultime cinque partite. Anche qui non è da escludere un pareggio con gol.

Altre due partite che promettono spettacolo e gol sono Mainz-Borussia Moenchengladbach e Leicester-Nottingham Forest, mentre in Ligue 1 il Rennes autore di un avvio di stagione al di sotto delle aspettative potrebbe sbloccarsi col deludente Le Havre, reduce da cinque sconfitte consecutive.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Monaco vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Monaco-Lille, Ligue 1, ore 20:45

Vincenti

Udinese o pareggio (in Udinese-Cagliari, Serie A, ore 18:30)

(in Udinese-Cagliari, Serie A, ore 18:30) Al Nassr (in Al Kholood-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 17:05)

(in Al Kholood-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 17:05) Al Ahli (in Al Ahli-Al Okhdood, Saudi Pro League, ore 20:00)

(in Al Ahli-Al Okhdood, Saudi Pro League, ore 20:00) Rennes (in Rennes-Le Havre, Ligue 1, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Espanyol-Siviglia , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 Colonia-Paderborn , Zweite Liga, ore 18:30

, Zweite Liga, ore 18:30 Stabaek-Valerenga, Obos-Ligaen, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Mainz-Borussia Monchengladbach , Bundesliga, ore 20:30

, Bundesliga, ore 20:30 Torino-Como , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Leicester-Nottingham Forest, Premier League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 18.57 GOLDBET ; 18.46 SNAI; 18.57 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Udinese-Cagliari, Serie A, ore 18:30