Udinese-Cagliari, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Udinese-Cagliari è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 18:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nelle ultime giornate il divario tra Udinese e Cagliari, due squadre che puntano ad una salvezza tranquilla, si è ridotto sensibilmente. Merito soprattutto delle due vittorie ottenute dai sardi negli ultimi tre turni di campionato: prima il 3-2 con cui hanno sistemato il Parma e poi, venti giorni dopo, quello che ha sancito il successo con il Torino. In mezzo l’eroico pareggio dello Stadium con la Juventus (1-1), con cui gli uomini di Davide Nicola si sono messi definitivamente alle spalle l’avvio disastroso (solo 2 punti nelle prime 5 giornate).

L’Udinese invece era partita alla grande, andando oltre ogni aspettativa – 10 punti nelle prime quattro – ma ha rallentato non appena sono arrivati i primi scontri con le big, rientrando un po’ nei ranghi. Sabato scorso i friulani hanno incassato la terza sconfitta stagionale, arrenendosi 1-0 al Milan nonostante l’inferiorità numerica dei rossoneri, rimasti in 10 nel primo tempo per via dell’espulsione di Reijnders. Tuttavia, la squadra di Kosta Runjaic non ha assolutamente demeritato, sfiorando a più riprese il gol del pareggio. Questo sarà inevitabilmente un bel test per entrambe, che alla luce della posizione in classifica – l’Udinese è ottava a quota 13 punti, il Cagliari invece è quindicesimo a quota 9 – potranno affrontare senza grosse pressioni sulle spalle.

Udinese-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Runjaic con ogni probabilità dovrà nuovamente rinunciare all’acciaccato Thauvin, alle prese con un problema alle costole. A supporto di Lucca, dunque, rivedremo Iker Bravo, al momento favorito su Ekkelenkamp. L’altro ballottaggio è a centrocampo, dove Zarraga contende una maglia da titolare a Payero.

Non ci saranno novità invece nella formazione del Cagliari, con Nicola che sembra intenzionato a schierare lo stesso undici del match con il Torino. Gli unici indisponibili sono Obert, Pavoletti e Jankto.

Come vedere Udinese-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida Udinese-Cagliari è in programma venerdì alle 18:30 al Bluenergy Stadium di Udine e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Udinese-Cagliari anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Due squadre che al momento sembrano fuori dai guai e che possono dar vita ad una gara equilibrata. Lieve preferenza per l’Udinese, che finora in casa si è arresa solamente ai campioni d’Italia dell’Inter: i friulani molto probabilmente riusciranno ad evitare la sconfitta. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Udinese-Cagliari

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Touré, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Bravo; Lucca.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1