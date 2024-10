Sorteggio tabellone Parigi-Bercy: gli avversari degli azzurri

Parigi-Bercy, al via l’ultimo Masters 1000 di questa movimentatissima stagione: ecco chi affronteranno i nostri portacolori.

Una cosa è certa: indipendentemente da come si concluderà, nessuno potrà turbare la quiete di Jannik Sinner, che se ne sta appollaiato sulla vetta del ranking Atp con la consapevolezza di essere intoccabile e di chiudere l’anno come numero 1 del mondo. Almeno per il momento e fino alla fine della stagione. Nel 2025, invece, si vedrà. Non è tempo di pensarci.

Nonostante questo, l’ultimo Masters 1000 della stagione, quello di Parigi-Bercy, già si preannuncia scoppiettante. Dodici mesi fa si concluse tra le polemiche, generate a causa degli orari improponibili di alcuni dei match in calendario. Lo stesso altoatesino, come si ricorderà, si era ritirato alla vigilia degli ottavi di finale, in segno di “protesta” contro il poco tempo intercorso tra i sedicesimi e la partita successiva. Fu anche grazie a quella polemica, tuttavia, che l’Atp decise di regolamentare lo svolgimento dei tornei e di porre un limite massimo all’orario di inizio delle gare.

Ma torniamo a noi. L’appuntamento al di là delle Alpi avrà inizio il 28 ottobre e si concluderà il 3 novembre. In palio ci sono molte cose, al di là del generosissimo prize money: punti a volontà, tanto per cominciare, che fanno sempre comodo, ma anche gli ultimi posti alle Atp Finals che si disputeranno a Torino nel mese di novembre. Ecco perché quello che accadrà sul veloce indoor dell’arena parigina sarà fondamentale in ottica ranking e non solo.

Al via l’ultimo Masters 1000 della stagione

Osservato speciale sarà, manco a dirlo, il nostro Sinner, che troverà ad attenderlo una concorrenza a dir poco spietata. Tutti, a partire da Carlos Alcaraz, cercheranno di sabotare i pronostici e di batterlo prima che conquisti lo scettro di re di Parigi, dopo aver vinto, in Arabia Saudita, la prima edizione del Six Kings Slam.

Tra le prime otto teste di serie troviamo anche Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Andrey Rublev, Casper Ruud e Grigor Dimitrov. Che, proprio come il numero 1 del mondo, usufruiranno di un bye al primo turno e accederanno, dunque, direttamente al secondo. Non sarà presente, invece, Novak Djokovic, che ha deciso di saltare l’appuntamento con l’ultimo Masters 1000 della stagione.

L’Italia sarà magnificamente rappresentata, oltre che da Jannik, anche da Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi. Ancora in bilico Matteo Berrettini, che è rimasto fuori dal main draw per un pelo, per un solo posto. Scopriremo stasera, quindi, cosa decreterà per i nostri campioni azzurri il sorteggio del tabellone principale di Parigi-Bercy, che si terrà alle 19:30.

Seguono aggiornamenti