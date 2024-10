Annuncio drammatico per Bagnaia: sale la preoccupazione

Annuncio drammatica per Bagnaia: quando mancano solamente tre gare alla fine del Mondiale sale la preoccupazione per il torinese

Terzo posto, alle spalle di Martin e Marquez. Che hanno avuto un ritmo diverso e che hanno quasi costretto l’azzurro a mollare la presa.

A tre gare dalla fine del Mondiale non è un bel momento per l’attuale campione Pecco Bagnaia. Il distacco in classifica da Jorge Martin, adesso favoritissimo per la vittoria finale, è passato da dieci punti e venti punti. Raddoppiato in un solo weekend. Insomma, le cose non stanno andando proprio per il verso giusto e le cose si sono terribilmente complicate. E alla fine del weekend, anche Bagnaia, ha dovuto dire appunto questo.

Annuncio drammatico per Bagnaia: la situazione

Intervistato alla fine della gara da Sky Sport, le parole di Pecco lasciano davvero poco spazio alle interpretazioni e ai commenti. Non sta andando benissimo: “Più di così era difficile, quindi va bene. Gli altri due hanno fatto sicuramente un lavoro migliore del nostro. Ho provato fino a che ho potuto a stargli davanti. Ho iniziato a faticare con la gomma anteriore, ho provato comunque a star lì, ma poi ho dovuto mollare per riuscire a finire la gara. Va bene così. Sapevamo che questa poteva essere una pista tosta e ostica per noi, ma alla fine abbiamo fatto il massimo. Peccato aver perso un po’ la strada ieri perché sennò potevamo essere più competitivi. In ogni caso va bene, oggi eravamo vicini di passo ai primi due finché non ho avuto problemi e questo ci aiuta per le prossime gare. Vedremo di fare un altro step”.

“Le prossime gare dovrebbero andare un po’ più nella mia direzione e proveremo a recuperare quello che abbiamo perso qui. Non sono preoccupato, sappiamo benissimo che in condizioni normali siamo i più forti, non abbiamo questo tipo di timore. In classifica – ha detto infine – stanno pesando i miei errori e le gare in cui sono stato buttato per terra, quindi tutto sta pesando. Ma viviamo nel mondo reale e proviamo a fare il massimo. Sicuramente siamo molto veloci e molto forti e Jorge è molto veloce e molto forte e quindi è una lotta ad armi pari che finirà a Valencia.”