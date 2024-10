I pronostici di giovedì 24 ottobre: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 24 ottobre, si giocano Europa League e Conference League con in campo Lazio, Roma e Fiorentina.

Terminata la due giorni di Champions, anche l’Europa League è pronta a dare spettacolo con ben 16 partite in programma. Oltre alle due italiane (Roma e Lazio), scende in campo pure il Tottenham, che secondo i bookmaker è il principale favorito per la vittoria della coppa insieme ai connazionali del Manchester United.

Gli Spurs non dovrebbero avere problemi contro l’AZ, reduce da ben 4 sconfitte consecutive tra Europa League ed Eredivisie. Ben più complicato l’impegno che attende invece i Red Devils che saranno ospiti del Fenerbahce di Mourinho, pronto a tirare uno scherzo alla sua ex squadra: previsto almeno un gol per parte.

I pronostici sulle altre partite

L’Eintracht Francoforte dovrebbe ottenere una vittoria ampia contro i lettoni del RFS Riga, l’Athletic Bilbao può sfruttare il fattore campo nel match con lo Slavia Praga. Tra le gare che promettono almeno tre gol complessivi ci sono anche Lione-Besiktas e Porto-Hoffenheim.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Twente-Lazio, Europa League, ore 21:00

Vincenti

Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Slavia Praga, Europa League, ore 21:00)

(in Athletic Bilbao-Slavia Praga, Europa League, ore 21:00) Roma (in Roma-Dynamo Kiev, Europa League, ore 18:45)

(in Roma-Dynamo Kiev, Europa League, ore 18:45) Betis (in Betis-Copenaghen, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Eintracht Francoforte-RFS Riga , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Tottenham-AZ Alkmaar , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Porto-Hoffenheim, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Lione-Besiktas , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Midtjylland-Union Saint-Gilloise , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Fenerbahce-Manchester United, Europa League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 11.32 GOLDBET ; 11.14 SNAI; 11.32 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Chelsea vincente e almeno un gol per squadra in Panathinaikos-Chelsea, Conference League, ore 18:45