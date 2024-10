Twente-Lazio, Europa League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Twente-Lazio è una partita della terza giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Lazio è, con pieno merito, tra le squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate di Europa League. I biancocelesti sul palcoscenico internazionale fino a questo momento hanno fatto due su due, straripando sia contro la Dinamo Kiev all’esordio (0-3) sia contro il Nizza, travolto 4-1 all’Olimpico. Una continuità che in campionato si è vista solo in parte: dopo le due vittorie di fila contro Torino ed Empoli gli uomini di Marco Baroni sono caduti in casa della Juventus, tornando a perdere a distanza di un mese (2-1 contro la Fiorentina).

Sabato scorso nel match dello Stadium, deciso sostanzialmente dall’espulsione di capitan Romagnoli dopo 24 minuti, la Lazio avrebbe meritato almeno un punto ma alla fine i bianconeri hanno avuto la meglio (1-0) grazie ad una sfortunata autorete di Gila poco prima del fischio finale. L’Europa League, dunque, servirà anche a lenire le ferite: i capitolini sono di scena ad Enschede contro il Twente, una squadra che finora è stata capace di fermare sia il Manchester United (1-1) che il Fenerbahçe di José Mourinho (1-1), dimostrando una solidità che di solito non fa parte delle principali caratteristiche delle formazioni olandesi. Baroni cambierà diversi interpreti rispetto a Torino (spazio a Mandas, Gigot, Vecino e Tchaouna) ma l’atteggiamento dei suoi dovrà essere quello delle due sfide precedenti perché il Twente – soprattutto davanti al proprio pubblico – non è assolutamente da sottovalutare. I biancorossi di Joseph Oosting, nel frattempo, in Eredivisie non riescono a mettere fine al digiuno di vittorie: nel fine settimana si sono dovuti accontentare di un pari a Waalwijk (2-2).

Come vedere Twente-Lazio in diretta tv e in streaming

Twente-Lazio è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al De Grolsch Veste di Enschede, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Lazio dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta anche contro il Twente in una gara da almeno una rete per parte. Trasferta comunque insidiosa per i biancocelesti.

Le probabili formazioni di Twente-Lazio

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap; Steijn, van Wolfswinkel, Rots; Lammers.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1