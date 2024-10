Conference League, seconda giornata: i pronostici sulle altre partite

Conference League, il Chelsea fa visita al Panathinaikos mentre il Betis cercherà di dimenticare il ko di Varsavia nella sfida con il Copenaghen.

Da quest’edizione ha cambiato “pelle” anche la Conference League, che come le “sorelle gemelle” Champions ed Europa poche settimane fa ha debuttato con un nuovo format. Tra le squadre che sono a punteggio pieno c’è anche il Chelsea di Enzo Maresca, grande favorito per la vittoria finale.

La domanda da porsi, in questi casi, però è sempre la stessa: i Blues troveranno le giuste motivazioni per fare bene in un contesto del genere? Per adesso i londinesi non hanno snobbato la competizione: hanno fatto turnover ma nel match d’esordio si sono imposti 4-2 sui belgi del Gent. Ora li attende un’altra sfida sulla carta non proprio semplice, contro il Panathinaikos ad Atene. Una gara che arriva a pochi giorni dall’incontro di Premier League con il Liverpool – è finita 2-1 per i Reds – che ha fatto scivolare il Chelsea a -7 dalla vetta e che ha confermato la distanza con le principali candidate per il titolo. Maresca in Conference farà ruotare nuovamente molti giocatori ma secondo noi la vittoria arriverà lo stesso in un match in cui andranno a segno anche i greci, che hanno immediatamente reagito alla scioccante morte di un loro calciatore, l’anglo-greco Baldock, battendo 1-0 l’OFI in campionato. Chi deve invece “darsi una mossa” è il Betis, sconfitto a sorpresa nella prima giornata in casa del Legia (1-0). Gli uomini di Manuel Pellegrini sembrano aver archiviato il momento difficile vincendo in trasferta contro l’Osasuna nel fine settimana e daranno verosimilmente vita ad una gara combattuta con l’insidioso Copenaghen, che dovrebbe segnare almeno un gol al “Villamarin”.

Gli Hearts puntano sul fattore campo

Promette equilibrio anche la sfida tra Hearts e Omonia Nicosia, con gli scozzesi leggermente favoriti per via del fattore campo. Prevediamo invece un successo ampio del Rapid Vienna, che affronterà nel proprio stadio i modesti armeni del Noah: almeno tre le reti complessive nella capitale austriaca.

Possibili goleade anche in Vikingur-Cercle Brugge e Jagiellonia-Petrocub, coi belgi e i polacchi strafavoriti per i tre punti. Non dovrebbero mancare i gol neppure in Celje-Basaksehir, Gent-Molde e Pafos-Heidenheim.

Conference League, possibili vincenti

Hearts o pareggio (in Hearts-Omonia Nicosia)

Chelsea (in Panathinaikos-Chelsea)

Rapid Vienna (in Rapid Vienna-Noah)

Betis (in Betis-Copenaghen)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Vikingur-Cercle Brugge

Jagiellonia-Petrocub

Rapid Vienna-Noah

Conference League, le partite da almeno un gol per squadra

Celje-Basaksehir

Gent-Molde

Panathinaikos-Chelsea

Betis-Copenaghen

Comparazione quote

La vittoria del Betis è quotata a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Gent-Molde è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.