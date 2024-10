Europa League, terza giornata: i pronostici sulle altre partite

Europa League, sono ben 16 le partite in programma nella giornata di giovedì: il Tottenham ospita gli olandesi dell’AZ Alkmaar mentre la Real Sociedad va a caccia del primo successo.

Terminata la due giorni di Champions, anche l’Europa League è pronta a dare spettacolo con ben 16 partite in programma. Oltre alle due italiane (Roma e Lazio), scende in campo pure il Tottenham, che secondo i bookmaker è il principale favorito per la vittoria della coppa insieme ai connazionali del Manchester United.

A distanza di pochi giorni dallo strepitoso successo per 4-1 nel derby con il West Ham in Premier League, gli Spurs, a punteggio pieno, ospitano gli olandesi dell’AZ Alkmaar, reduci da ben 4 sconfitte consecutive tra Europa League ed Eredivisie. Non un momento particolarmente positivo per la squadra di Maarten Martens, che difficilmente riuscirà ad evitare la sconfitta in un match da almeno tre gol complessivi. Deve ancora festeggiare la prima vittoria invece la Real Sociedad: per i baschi un pareggio con il Nizza e una sorprendente sconfitta interna con l’Anderlecht. L’andazzo dovrebbe cambiare nell’incontro con il Maccabi Tel Aviv, che tra l’altro è costretto a giocare in campo neutro per via degli eventi bellici che stanno riguardando Israele.

L’Ajax finora ha battuto il Besiktas e pareggiato con lo Slavia Praga: gli uomini di Francesco Farioli dovrebbero tornare con almeno un punto in tasca anche dal lontano Azerbaigian, ma attenzione alla voglia di riscatto del Qarabag, inchiodato a quota zero punti. Tra le squadre a punteggio pieno c’è anche l’Anderlecht, che ha buone possibilità di imporsi pure sui bulgari del Ludogorets, mentre l’Athletic Bilbao può sfruttare il fattore campo nel match con lo Slavia Praga, che in classifica ha 4 punti proprio come i baschi.

Successo ampio per l’Eintracht Francoforte?

L’Eintracht Francoforte dovrebbe ottenere una vittoria ampia contro i lettoni del RFS Riga, nell’ultima giornata capaci di fermare il Galatasaray di Icardi e Osimhen. Tra le gare che promettono almeno tre gol complessivi ci sono anche Lione-Besiktas e Porto-Hoffenheim.

Previsto equilibrio, infine, tra Midtjylland e Union Saint-Gilloise e tra Rangers e FCSB, ma sotto questo punto di vista non dovrebbe essere da meno neppure Ferencvaros-Nizza, altra sfida in cui molto probabilmente andranno a segno entrambe.

Europa League, possibili vincenti

Real Sociedad (in Maccabi Tel Aviv-Real Sociedad)

Ajax o pareggio (in Qarabag-Ajax)

Anderlecht (in Anderlecht-Ludogorets)

Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Slavia Praga)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Eintracht Francoforte-RFS Riga

Lione-Besiktas

Porto-Hoffenheim

Tottenham-AZ Alkmaar

Europa League, le partite da almeno un gol per squadra

Midtjylland-Union Saint-Gilloise

Rangers-FCSB

Ferencvaros-Nizza

Comparazione quote

La vittoria dell’Anderlecht è quotata a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Rangers-FCSB è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

