Ultim’ora Sinner, annuncio sulla squalifica: verdetto lampo

Ultim’ora Sinner, annuncio sulla squalifica. Ci sono dei precedenti che possono aiutare clamorosamente Jannik. La situazione

Il numero uno del mondo Jannik Sinner è ancora sotto indagine. Sì, perché dopo essere stato inizialmente assolto per la vicenda Clostebol, la Wada ha deciso di fare ricorso al Tas di Losanna. Quindi l’italiano rimane in bilico.

Non si conoscono ancora i tempi di una decisione, non sappiamo effettivamente quando ci sarà. Sappiamo solamente che Jannik non può essere sereno, nonostante tutte le dimostrazioni di stima e d’affetto che non gli sono arrivate solamente dai suoi tifosi, ma anche di tutti i colleghi che hanno capito sin da subito che l’azzurro era proprio in buona fede. Una situazione che quindi per ancora un po’ di tempo terrà banco, sperando che si conclusa nella maniera più naturale possibile, vale a dire con una seconda e definitiva assoluzione del tennista azzurro.

Ultim’ora Sinner, l’annuncio sulla squalifica

Nel corso di questi mesi sono stati molti i commenti di luminari della materia che hanno cercato di dire la loro sollecitati dai giornalisti. L’ultimo, interpellato dalla Gazzetta dello Sport, è stato Alberto Salomone, uno dei massimi esperti di doping legato al Clostebol. Tra le altre cose è stato anche consulente di Palomino.

“I giudici capirono – riferendosi al caso del difensore – che si trattava di un semplice caso di contaminazione. Il loro atteggiamento fu estremamente corretto. Sul caso Sinner invece vanno fatti due diversi ragionamenti, uno procedurale e uno tecnico. Di casi come Sinner ne ho visti tanti in una decina di anni. Abbiamo un campione di urina positiva per una concentrazione molto bassa del prodotto, ed è anche stata identificata l’origine della contaminazione. L’International Tennis Integricy Agency ha poi escluso che l’uso di Clostebol avesse una finalità anabolizzante. E’ stato il fisioterapista ferito al dito ad aver trasmesso la sostanza. La sua difesa è chiara e la Wada l’ha accettata”.

“Solitamente la sospensione rimane fino al giorno della sentenza. Sinner è tornato a giocare subito dopo la notifica del risultato di antidoping avverso. Andrà discusso il concetto di negligenza e fino a che punto l’atleta sarà tenuto a controllare e a sapere tutto ciò che avviene intorno. Quello però è a libera interpretazione, ci sono situazioni che non sempre sono controllabili dagli atleti. Comunque i precedenti Palomino e Borowska possono essere precedenti favorevoli per Sinner“, ha infine concluso.