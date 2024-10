Lacrime per Nadal: Djokovic da non credere

Lacrime per Nadal: Djokovic è da non credere. Ecco le parole del campionissimo serbo sul collega spagnolo che ha deciso l’addio

Hanno lottato in campo per anni, uno contro l’altro. Non si sono mai risparmiati. Se le sono date di santa ragione per la gioia di tutti gli appassionati.

Ma prima o poi il tempo passa per tutti. Anche per dei campioni come loro. Prima o poi tutti devono smettere e Rafa ha deciso di smettere tra poche settimane. Troppi dolori, troppe noie fisiche: in questo modo non si diverte ed è anche giusto così. Passerà alla storia per uno dei più forti di sempre, che ha cambiato il modo di vedere questo sport meraviglioso. Lo spagnolo ha fatto appassionare milioni di tifosi così come il serbo, che a margine del torneo di esibizione ‘Six Kings Slam‘ a Riyad, ha espresso parole al miele per il collega.

Lacrime Nadal: le parole di Djokovic lasciano il segno

“Abbiamo visto ancora una volta il suo spirito combattivo, che lo ha permesso di centrare vittorie incredibili. Ha dimostrato ancora una volta di essere Rafa, un’icona e una leggenda del tennis. È stato un onore condividere il campo con lui per l’ultima volta”.

E poi, Djokovic, ha raccontato un aneddoto del 2011: “Ci siamo divertiti molto in Colombia, quando siamo andati a giocare una partita lì per la prima volta. Abbiamo trascorso del tempo insieme fuori dal campo in un momento in cui la rivalità era molto tesa. Abbiamo parlato della vita, di tennis e di molte altre cose. La rivalità è stata molto intensa per molti anni ed è difficile coincidere entrambe le cose. Nessun’altra competizione di tennis ha avuto così tante sfide come la nostra”. E infine: “Mi mancherà affrontare Nadal. Abbiamo giocato in tutti i grandi palcoscenici che si possano immaginare. La nostra rivalità è stata molto forte, e se mettiamo insieme Federer e Murray, scopriamo che abbiamo lasciato una grande eredità nel tennis negli ultimi 20 anni”. Parole toccanti, che dimostrano quanta stima ci sia tra i due.