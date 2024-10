Espanyol-Siviglia, Liga: streaming, formazioni, pronostico

Espanyol-Siviglia è una partita valida per l’undicesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite per l’Espanyol. E classifica che si è fatta decisamente preoccupante visto che sono solamente due i punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Una squadra, quella di Barcellona, che rischia tantissimo anche nell’anticipo di domani, venerdì, visto che ospita un Siviglia che ha il dente avvelenato.

Nella seconda trasferta consecutiva in Catalogna, dopo la legnata clamorosa contro il Barcellona dello scorso weekend, gli andalusi non hanno nessuna intenzione di tornare a casa senza punti. Anche perché ci sarebbe da riprendere una corsa che durava da tre giornate con due vittorie e un pareggio pesantissimo in trasferta sul campo dell’Athletic Bilbao. Proprio i baschi hanno distrutto l’Espanyol nell’ultimo turno della Liga: se il calcio fosse una scienza esatta (e per fortuna non lo è) staremmo quindi qui a parlare di una partita scritta con una vittoria ospite.

Beh, c’è da dire che comunque il Siviglia parte leggermente avanti rispetto ai padroni di casa. Anche per via di quella legge dei grandi numeri che prima o poi arriva anche nel mondo del pallone: fino al momento nessuna vittoria in trasferta (tre pareggi e due sconfitte il bottino) e, insomma, dentro una stagione, tutte riescono, o quasi, prima o poi, a prendersi un’affermazione lontani dalla comfort zone che è il proprio stadio.

Come vedere Espanyol-Siviglia in diretta tv e streaming

La sfida Espanyol-Siviglia, valida per l’undicesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì 25 ottobre alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Le difese sono ballerine, quindi un gol almeno a testa è una soluzione che ci potrebbe stare per questa partita. Ma oltre questo c’è la seria possibilità del primo colpo esterno della stagione per il Siviglia. Prima o poi succederà e questa appare proprio l’occasione giusta.

Le probabili formazioni di Espanyol-Siviglia

ESPANYOL (4-2-3-1): Garcia; El Hilali, Gomez, Kumbulla, Olivan; Gragera, Lozano; Jofre, Kral, Romero; Veliz.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; Carmona, Bade, Marcao, Pedrosa: Agoume, Gudelj; Lukebakio, Peque, Ejuke; Romero.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2