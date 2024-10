Montpellier-Marsiglia, Ligue 1: formazioni, pronostici

Montpellier-Marsiglia è una partita dell’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo un avvio di stagione davvero esaltante, che ha fatto pure pensare a degli incredibili sogni di gloria, prima della sosta il Marsiglia di De Zerbi ha rallentato, anche in maniera abbastanza evidente, allontanandosi poi da quella che è la testa della Ligue 1. Ma c’è tempo per recuperare.

A patto, ovviamente, che la corsa riprendi subito, a partire dall’impegno di domenica sera in trasferta sul campo del Montepellier. Sulla carta i marsigliesi – che soprattutto davanti hanno delle qualità importanti – non dovrebbero avere chissà quali particolari problemi, ma i padroni di casa, che hanno iniziato malissimo e che cercano punti pesantissimi per la salvezza, di passi falsi soprattutto tra le mura amiche non è che se ne possono permettere così tanti.

La sosta ha aiutato il Montpellier ha registrare, o almeno sperano loro, il reparto arretrato. In sette partite di campionato giocate fino ad oggi sono la bellezza di 21 i gol subiti. Un disastro vero e proprio con delle carenze difensive che possono far andare a nozze il Marsiglia. Sì, è proprio questa la sensazione. Un De Zerbi che comunque in settimana è stato molto critico con chi prende delle decisioni nel mondo del calcio: “Chi lo fa non ha mai giocato”. Un attacco vero e proprio verso tutti.

Come vedere Montpellier-Marsiglia in diretta tv e in streaming

La sfida Montpellier-Marsiglia, in programma domenica 20 ottobre alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Gara questa da almeno tre reti complessive con la vittoria del Marsiglia che appare scontata soprattutto per quella che è la bassa tenuta difensiva della squadra di casa. Gli uomini di De Zerbi andranno a nozze in quegli spazi che troveranno.

Le probabili formazioni di Montpellier-Marsiglia

MONTPELLIER (4-3-3): Bertaud; Sacko, Dzodic, Omeragic, Mincarelli; Toure, Chotard, Savanier; Nordin, Adams, Coulibaly.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Balerdi, Cornelius, Garcia; Hojbjerg, Kondogbia; Greenwood, Harit, Luis Henrique; Rowe.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3