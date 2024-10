I pronostici di domenica 20 ottobre: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League

I pronostici di domenica 20 ottobre, Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League in campo prima del ritorno della Champions League.

L’ottava giornata di Serie A prosegue questa domenica con altre cinque partite in programma, tra cui il big match serale tra Roma e Inter. L’avvio di stagione dei giallorossi è stato tutt’altro che esaltante, l’Inter appare superiore e dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta in una partita in cui il numero di gol totali dovrebbe essere compreso tra uno e quattro.

La partita più attesa di Premier League mette invece di fronte Liverpool e Chelsea, due delle squadre del campionato inglese con il numero maggiore di Expected Goals. Reds favoriti, ma con l’arrivo di Maresca i Blues sembrano finalmente all’altezza delle altre big rispetto alle delusioni degli ultimi due anni.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Heracles-Ajax di Eredivisie, Venezia-Atalanta di Serie A, Wolfsburg-Werder Brema di Bundesliga, Le Havre-Lione e Montpellier-Marsiglia di Ligue 1

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + MULTIGOL 1-4 in Roma-Inter, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Manchester City (in Wolves-Manchester City, Premier League, ore 15:00)

(in Wolves-Manchester City, Premier League, ore 15:00) Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Leganes, Liga, ore 16:15)

(in Atletico Madrid-Leganes, Liga, ore 16:15) Barcellona (in Barcellona-Siviglia, Liga, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Heracles-Ajax, Eredivisie , ore 14:30

, ore 14:30 Venezia-Atalanta , Serie A , ore 15:00

, , ore 15:00 Wolfsburg-Werder Brema, Bundesliga, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Le Havre-Lione , Ligue 1, ore 15:00

, Ligue 1, ore 15:00 Liverpool-Chelsea , Premier League, ore 17:30

, Premier League, ore 17:30 Montpellier-Marsiglia, Ligue 1 ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 14.98 GOLDBET ; 14.87 SNAI; 14.98 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Pareggio in Cagliari-Torino, Serie A, ore 18:00