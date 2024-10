Roma-Inter, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Roma-Inter è una partita valida per l’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La stagione della Roma è iniziata come peggio non poteva. Il problema non è tanto la classifica, visto che in zona Champions League si procede abbastanza a rilento e si potrebbe anche recuperare. In proiezione non c’è da essere ottimisti: la scelta di esonerare De Rossi con un contratto triennale è stata azzardata perché ha messo la tifoseria giallorossa contro la proprietà Friedkin. Una decisione presa tra l’altro da Lina Souloukou, poi dimissionaria.

Così come la scelta di puntare su Ivan Juric, allenatore senza esperienza nelle coppe europee (finora ha fatto un punto su due partite di Europa League contro Athletic Bilbao ed Elfsborg) è stata fatta proprio dall’ex CEO. Non è un caso se le quote dei bookmaker per un eventuale esonero di Juric sono così basse (a 2.00). Manca progettualità anche nello schema di gioco: la Roma in estate era partita per giocare con un modulo diverso da questo 3-5-2 in cui c’è penuria di esterni validi.

Anche gli Expected Goals concessi condannano la Roma, che spesso è stata salvata dai miracoli del portiere Mile Svilar. In queste condizioni fare bene contro l’Inter sarà molto complicato, a patto che i nerazzurri siano concentrati sulla partita visto l’imminente impegno di Champions League. In questa stagione Simone Inzaghi ha in pratica perso punti per strada contro Monza e Milan proprio a causa della principale competizione europea. Se l’Inter giocherà da vera Inter, la Roma non pare avere attualmente scampo, come confermano anche i precedenti recenti tra le due squadre all’Olimpico.

Il pronostico

L’Inter è favorita per la vittoria in una partita in cui anche la Roma potrebbe fare gol.

Le probabili formazioni di Roma-Inter

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2