Barcellona-Siviglia, Liga: streaming, formazioni, pronostico

Barcellona-Siviglia è una partita valida per la decima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’impatto con la Liga del nuovo allenatore del Barcellona Hansi Flick ha convinto anche i tifosi più scettici: l’avvio di campionato è stato sensazionale, con otto vittorie su nove partite e ben 28 gol segnati, con una quantità di goleade che negli ultimi tempi erano diventate più rare. Merito di uno schema molto offensivo, come si può comprendere dai nove gol subiti, forse troppi per una squadra che deve vincere il campionato, perché uno in media a partita.

Poco importa però fino a quando il Barcellona riuscirà a segnare un gol in più delle avversarie, come molto probabilmente capiterà anche al Siviglia. Dopo la scorsa disastrosa stagione, il Siviglia non è riuscito a migliorare e la classifica già piange. La zona Europa è lontana, ma quanto meno quella retrocessione lo è ancora di più, ed è un primo passo rispetto alle pene del passato campionato.

La rosa del Siviglia non è però all’altezza di quella del Barcellona, che nonostante le assenze per infortunio dei vari Ter Stegen, Araujo, Christensen e Ferran Torres dovrebbe vincere senza problemi, a maggior ragione se Yamal e Dani Olmo saranno perfettamente recuperati.

Come vedere Barcellona-Siviglia in diretta tv e streaming

Il pronostico

Il Barcellona è favorito per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Osasuna-Barcellona

BARCELLONA (4-2-3-1): Iñaki Peña, Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, De Jong, Marc Casado, Lamine Yamal, Pedri, Raphinha, Lewandowki.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; Carmona, Bade, Marcao, Pedrosa; Agoume, Gudelj; Peque, Lukebakio, Ejuke; Isaac Romero.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1