Gratta e vinci, ci è riuscito così: strategia infallibile

Gratta e vinci, provare per credere: questo modus operandi ha funzionato, sarebbe il caso di prendere esempio.

Chiudete gli occhi. Provate ad immaginare di ritrovarvi, dalla sera alla mattina, con un conto in banca che è lievitato a vista d’occhio. Di 90 milioni, magari, come quello del fortunatissimo giocatore di Riva del Garda che, lo scorso martedì, ha centrato la combinazione vincente del Superenalotto e si è beccato il corposissimo jackpot in palio.

Ne sareste felici, certamente, ma vi sentireste anche un po’ spaesati. Sareste spaventati, molto probabilmente, ma anche incerti su come muovervi. Perché non capita tutti i giorni, del resto, di disporre di una così elevata somma di denaro. Bisogna avere il tempo di organizzarsi, di imparare a gestire questa nuova ricchezza, abilità che non è per nulla scontata. Non lo è al punto che sono tantissime le persone che, pur avendo vinto un sacco di soldi alla lotteria, si ritrovano senza il becco d’un quattrino.

Bisogna stare molto attenti, dunque, quando, all’improvviso, si diventa così ricchi. E lo sa bene Frédéric Paluche, un giocatore che qualche tempo fa ha vinto ad una delle lotterie istantanee della Française des Jeux e che si è comportato in maniera esemplare sin da subito. La sua strategia ha funzionato ed è per questo motivo che abbiamo pensato di raccontarvi per filo e per segno come si sia mosso questo Paperone d’Oltralpe.

Gratta e vinci, così non sbagli: provare per credere

Iniziamo col dire che la sua vincita era più bassa di quella che il misterioso giocatore di Riva del Garda ha vinto lo scorso martedì. Parliamo, in questo caso, di mezzo milione di euro, ma l’ammontare della sua vincita al Gratta e vinci non cambia, comunque, il senso della storia.

Frédéric ha innanzitutto versato in banca il 75% del premio, dopodiché si è rivolto ad uno psicologo, pensate un po’, per imparare a gestire il suo nuovo status di persona ricca. Quanto al denaro che ha tenuto per sé, si è concesso degli acquisti molto modesti: un’utilitaria, dei mobili per la casa e delle cure dentistiche che aveva più volte rimandato per mancanza di disponibilità. E ha anche fatto un po’ di beneficienza, ragion per cui non si è fatto mancare davvero niente.

Si può fare, insomma. È possibile vincere alla lotteria e non perdere il lume della ragione. Comportarsi con consapevolezza e non dissipare l’enorme ricchezza di cui si è in possesso. Un esempio, il suo, al quale vi auguriamo di potervi un giorno rifare.