Cagliari-Torino, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Cagliari-Torino è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Cagliari ha reagito nel momento più difficile: dopo aver ottenuto il primo successo (2-3 in casa del Parma) i sardi sono riusciti ad evitare la sconfitta all’Allianz Stadium contro la Juventus (1-1), riacciuffando i bianconeri a 2 minuti dalla fine con un calcio di rigore trasformato da Marin. Due risultati confortanti, sia per la classifica che per il tecnico Davide Nicola, la cui panchina tre settimane fa non sembrava più così solida.

I rossoblù sono a quota 6 punti, hanno abbandonato la zona rossa ma adesso devono provare a fare meglio a casa loro: all’Unipol Domus il Cagliari ha raccolto pochissimo, appena due punti, e realizzato solamente un gol a fronte di 7 incassati. Numeri da migliorare nel più breve tempo possibile, visto che la salvezza passerà anche dall’impianto del capoluogo sardo. La squadra di Nicola continua ad avere il peggior attacco del campionato – 5 reti segnate come Venezia, Monza e Genoa – ma i dati sugli xG in realtà dicono altro, visto che il Cagliari per adesso ha il saldo negativo più alto (-5,48) tra gol attesi e gol realizzati. Vedremo se Luvumbo e compagni riusciranno a sbloccarsi contro il Torino, rimasto orfano del centravanti Zapata: il colombiano dovrà rimanere fuori per tutta la stagione, un’assenza davvero pesantissima per la squadra di Paolo Vanoli, costretta a tornare sul mercato a gennaio. I granata, nel frattempo, sono un po’ rientrati nei ranghi dopo l’exploit di inizio stagione: dall’eliminazione in Coppa Italia contro l’Empoli hanno rimediato due sconfitte, contro Lazio e Inter.

Cagliari-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Nicola deve fare i conti con l’assenza di Obert, che si è infortunato in nazionale. Sarà quindi 4-2-3-1 con Viola sulla trequarti inizialmente preferito a Gaetano, circondato da Zortea e Luvumbo. In attacco il solito Piccoli. In mezzo, invece, dovrebbero giocare Marin e Adopo, con Makoumbou pronto a subentrare.

Attacco leggero per il Torino: senza Zapata, Vanoli si affida alla coppia Adams-Sanabria, sostenuta da Vlasic. I due centrocampisti centrali saranno Ilic e Ricci, sulle fasce invece agiranno Lazaro e Sosa. Dietro è di nuovo a disposizione Walukiewicz, fermato dall’influenza ad inizio settimana.

Come vedere Cagliari-Torino in diretta tv e in streaming

Cagliari-Torino è in programma domenica alle 18:00 all’Unipol Domus di Cagliari e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Cagliari-Torino anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Cagliari sembra aver trovato la quadra nelle ultime due giornate e contro un Torino spuntato può arrivare il terzo risultato utile di fila. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Cagliari-Torino

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Adopo; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Ilic, Ricci, Sosa; Vlasic; Adams, Sanabria.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1