Inter spalle al muro, addio drammatico: Barella via per 90 milioni

Inter spalle al muro: fissato il prezzo di Barella. Solamente in questo modo, e per questa cifra, il centrocampista potrebbe partire

Sappiamo benissimo che i migliori giocatori, di tutte le squadre, hanno mercato. Soprattutto delle squadre italiane che a livello economico, purtroppo, hanno meno possibilità delle big della Premier League, per fare un esempio.

E ci sono molti tesserati dell’Inter, finalista della Champions League due anni fa, che fanno gola. Da Lautaro Martinez, ad esempio, che da poco ha rinnovato il proprio accordo, passando per Barella: anche il centrocampista ha messo nero su bianco sul prolungamento ma, nonostante questo, si continua a parlare di un possibile addio. Mettiamo le cose in chiaro: sia il giocatore sia l’Inter non hanno nessuna intenzione di salutarsi. Barella a Milano sta bene, è il beniamino dei tifosi, ha amicizie e si gode la città. E, dall’altro lato, la società, sa benissimo che un giocatore del genere, con queste qualità, è difficile da trovare. Ma sappiamo altrettanto bene che il mercato potrebbe regalare sempre delle sorprese.

Si parla come detto di squadre della Premier League interessate al giocatore. Le due di Manchester, ad esempio, hanno possibilità economiche importanti e potrebbero tentare un assalto. A Guardiola, ad esempio, Barella piace. Ma nonostante le difficoltà economiche dei nerazzurri, solamente davanti ad una cifra monstre il giocatore potrebbe partire.

Secondo quanto scritto da fichajes.net, i nerazzurri hanno fissato il prezzo. Almeno 90milioni di euro per cedere Barella: né un euro in meno, e forse qualcosa in più. Altrimenti nessuno si siederà a tavolino per iniziare una trattativa, sempre se ci sia voglia di farlo. Una cifra incredibile per un giocatore che vale tutti quei soldi per quello che ha fatto vedere fino al momento e per quello che ancora, vista l’età, potrebbe dare. Non sappiamo, oggettivamente, come andrà a finire questa storia. Sicuro i tifosi nerazzurri un po’ di apprensione ce l’hanno, ma sono altrettanto sicuri che Barella voglia rimanere.