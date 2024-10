Liverpool-Chelsea, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Liverpool-Chelsea è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo le prime sette giornate di Premier League nessuno ha fatto meglio del Liverpool. Se non fosse stato per l’assurda sconfitta interna con il Nottingham Forest, unica “macchia” in una striscia composta da sole vittorie, i Reds di Arne Slot sarebbero a punteggio pieno. Ed invece devono accontentarsi di essere a +1 sulle concorrenti per il titolo, Manchester City e Arsenal, che pur avendo meno punti non stanno mollando di un centimetro.

Il Liverpool però continua a vincere. L’ha fatto anche due settimane fa a pochi giorni dall’impegno Champions con il Bologna di Vincenzo Italiano, battendo 1-0 il Crystal Palace a domicilio con una rete di Diogo Jota. Il “segreto” di Salah e compagni, al momento, è la difesa: i Reds hanno incassato solamente 2 gol (5,2 Expected Goals, uno dei dati in assoluto più bassi della Premier League). Vedremo come si comporterà la difesa contro uno degli attacchi finora più ispirati del massimo campionato inglese, quello del Chelsea di Enzo Maresca (16 reti, secondo miglior dato dopo il City di Pep Guardiola). Il tecnico italiano sembra aver trovato il modo di far girare una squadra che, nonostante gli ingenti investimenti della proprietà, è reduce da stagioni fallimentari.

I Blues nel frattempo non perdono da fine agosto ed in Premier l’hanno fatto solo all’esordio contro i campioni in carica del Man City. E la classifica poteva essere ancora più bella se prima della sosta gli uomini di Maresca avessero fatto bottino pieno contro il Nottingham Forest a Stamford Bridge, capace di imporre il pareggio ai londinesi e di interrompere la lunga striscia vincente.

Il pronostico

Sì, va bene, il calendario del Liverpool finora non è stato un granché ma la solidità dei Reds è sotto gli occhi di tutti. Per noi la squadra di Slot la spunterà anche contro il Chelsea, reduce da tre vittorie di fila in trasferta ma costretto a fare a meno di due pilastri difensivi come Fofana e Cucurella: i gol, in ogni caso, non mancheranno ad Anfield Road.

Le probabili formazioni di Liverpool-Chelsea

LIVERPOOL (4-2-3-1): Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Jones, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Jota.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Disasi, Colwill, Veiga; Caicedo, Enzo Fernandez; Madueke, Palmer, Sancho; Nicolas Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1