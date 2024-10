Lecce-Fiorentina e Venezia-Atalanta, Serie A: tv, streaming, formazioni, pronostici

Lecce-Fiorentina e Venezia-Atalanta sono due partite valide per l’ottava giornata di Serie A e si giocano domenica alle 15:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Prima della sosta per le nazionali la Fiorentina è riuscita a dare uno scossone alla sua classifica battendo 2-1 il Milan al “Franchi” ed offrendo una prestazione convincente dopo tante delusioni. Contro i rossoneri l’eroe è stato il portiere De Gea, capace di neutralizzare ben due rigori (Hernandez e Abraham), ma hanno brillato anche due dei nuovi acquisti, Adli e Gudmundsson, entrambi a segno nel pirotecnico match contro il Diavolo.

La squadra di Raffaele Palladino ora va a caccia di conferme: in trasferta i viola non hanno ancora vinto e sarà complicato tornare con i tre punti in tasca dal “Via del Mare” di Lecce, campo finora espugnato esclusivamente dall’Atalanta nella prima giornata di campionato. Gli uomini di Luca Gotti però non se la stanno passando bene: dopo i due pareggi con Torino e Parma sono arrivate due sconfitte consecutive, prima a Milano contro il Milan (3-0) e poi a Udine, con i friulani che si sono imposti 1-0.

Come vedere Lecce-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lecce e Fiorentina, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nello scorso campionato non mancarono i gol tra Lecce e Fiorentina: 2-2 a Firenze e 3-2 in Salento. Sarà così anche stavolta? La sensazione è che la Viola possa essersi sbloccata dopo la vittoria sul Milan e che riesca ad essere più prolifica anche in trasferta, dove finora ha realizzato solamente 3 gol. Prevediamo almeno una rete per parte al “Via del Mare”.

Le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Pierret; Dorgu, Krstovic, Rebic.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson; Kean.

Il Lecce riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Dea a caccia di continuità

Sta man mano prendendo forma l’Atalanta, tra le big la squadra che in assoluto ha cambiato di più nell’ultimo mercato estivo. La Dea ora deve trovare maggiore continuità, sia in Champions League che in campionato: la vittoria roboante contro il Genoa (5-1) di due settimane fa, intanto, è stata un’importante iniezione di fiducia, anche per il centravanti italoargentino Retegui, autore di una tripletta.

L’occasione per aprire una mini-striscia di vittorie, per la squadra allenata da Gian Piero Gasperini, la serve su un piatto d’argento il calendario: dopo la sosta l’Atalanta fa visita al neopromosso Venezia, che nonostante stia sorprendendo sul piano del gioco fa molta fatica a raccogliere punti. Gli arancioneroverdi di Eusebio De Francesco da quando è iniziata la stagione hanno avuto la meglio solo sul Genoa e nelle ultime due giornate si sono fatti rimontare sia dalla Roma che dal Verona malgrado fossero passati in vantaggio. E di conseguenza la classifica non è bella: i lagunari sono ultimi a pari punti (4) con il Monza.

Come vedere Venezia-Atalanta in diretta tv e in streaming

Il pronostico

L’Atalanta dovrebbe andare a nozze contro una delle difese più battute del torneo (12 gol): probabile vittoria della Dea in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Venezia-Atalanta

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Haps; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; de Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

Il Venezia riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-3