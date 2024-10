Sinner sul filo del rasoio: ha i loro occhi puntati addosso

Jannik Sinner, impossibile togliergli gli occhi di dosso in questo momento: è come camminare sul filo del rasoio.

La cosa più incredibile è che, nonostante la pressione, continui a rendere sempre e comunque al 100%. Segno inequivocabile della sua forza mentale, nonché della capacità, assai rara, di concentrarsi al punto da isolarsi dal resto del mondo. Non c’è spazio per niente e per nessun altro, quando Jannik Sinner gioca a tennis e persegue i suoi obiettivi di carriera.

Non c’è pensiero che possa distoglierlo, non c’è altro che meriti la sua attenzione. Neppure il ricorso della Wada al Tas di Losanna, relativamente al caso doping che lo ha travolto, è riuscito a fermare la sua incredibile cavalcata. Ed è questo, appunto, il dettaglio che più mette i brividi. Sinner sta dimostrando una resilienza fuori dal comune, ha una voglia pazzesca di dimostrare al mondo intero che il successo se l’è guadagnato e che non è certo merito di quella dose infinitesimale di Clostebol trovata in primavera nelle sue urine, ad avergli spalancato le porte dell’Olimpo del tennis.

Chi lo conosce sa bene che, comunque, al tempo stesso, sta soffrendo. E anche tanto. Perché non deve essere facile sopportare la pressione che sta invece tollerando egregiamente, oppure accettare l’idea che la sua integrità morale sia stata messa in discussione per un errore grave ma di certo non voluto. Ha gli occhi di tutti puntati addosso ormai da mesi, eppure continua a rendere come se nulla fosse.

Sinner da “brivido”, ce l’ha messa tutta

Neppure il suo team gli leva mai gli occhi di dosso, come si evince chiaramente da un video divertentissimo che è circolato sui social network nelle scorse ore. Un filmato che ci fa tirare un sospiro di sollievo, nel quale Jannik sembra, almeno all’apparenza, sereno e spensierato.



Il video è stato girato a Riyad, dove Sinner sta disputando il torneo Six Kings Slam. Si presume che le immagini risalgano al giorno prima del debutto contro Daniil Medvedev e che l’azzurro fosse impegnato in una sessione di allenamento, o che avesse appena finito di far pratica. Sta di fatto che, mentre il resto del suo team stava facendo altro, lui si è messo a fare qualcosa di singolare.

Nel video lo si vede camminare sul filo del rasoio, per così dire, lungo la linea del campo, come se stesse idealmente passeggiando su una corda sospesa nel vuoto e dovesse stare bene attento a non cadere giù. Ma, cosa più esilarante, si vedono Panichi e Badio osservarlo, ad un certo punto, con grande curiosità, come se si chiedessero cosa diamine stesse facendo. E il siparietto, manco a dirlo, si è subito trasformato in oro colato per il popolo dei social.