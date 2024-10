Così Sinner perde il primo posto: classifica ribaltata

Così Sinner perde il primato: certo di essere sicuro davanti a tutti alla fine del 2024, ecco quello che gli serve per confermarsi

Diciannove settimane da numero uno al mondo. Incredibile. Jannik Sinner per il momento ha toccato questo traguardo ma che ovviamente giorno dopo giorno dovrà essere cambiato. Si appresta, infatti, a chiudere il 2024 davanti a tutti. E chi lo avrebbe detto? Forse nemmeno quelli che in lui vedevano da un po’ di tempo un campionato.

In questa speciale classifica, così come viene riportato da tennisworlditalia.com, Jannik ha messo nel mirino lo svedese Mats Wilander: lui in testa alla classifica ATP per tutta la sua carriera ci è rimasto per 20 settimane. Insomma, Jannik ha già messo la freccia ed è pronto a metterselo alle spalle. Adesso però, dopo aver fatto i conti fino alla fine dell’anno, è arrivato anche il momento di guardare un poco oltre.

Sinner, ecco cosa serve per rimanere davanti a tutti

Parte la difesa del posto numero uno nella classifica mondiale per il prossimo anno. E, come sappiamo, si ripartirà con gli Australian Open, quello Slam che ha incoronato Jannik tra i più grandi del pianeta. A fare un quadro di quello che potrebbe succedere ma soprattutto di quello che serve al nostro tennista per rimanere davanti a tutti ci pensa il sito citato prima.

“Per essere certo di restare in cima al ranking mondiale dopo gli Australian Open, addirittura prima di disputarli, l’atleta azzurro dovrà conservare circa 2000 lunghezze di vantaggio nei confronti dello spagnolo (ovvero quello che difenderà nell’appuntamento australiano). Se si immagina un filotto di vittorie del giovane 21enne di El Palmar tra Francia, Italia e Australia, Sinner ha bisogno di conquistare nei prossimi tre impegni 3000 punti in totale: la soglia scenderà se Alcaraz non ottenesse naturalmente il massimo nei tornei”. Insomma, un occhio a quello che farà lui, ma anche un occhio a quello che riuscirà a fare Alcaraz, secondo in classifica in questo momento, che verrà affrontato nelle prossime finals di Torino, in programma a novembre. La città piemontese non vede l’ora di accogliere i campionissimi, già si vedono i poster di tutti quelli che ci saranno. Con Jannik numero uno a difesa di tutto.