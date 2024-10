Bournemouth-Arsenal, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Bournemouth-Arsenal è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Diciassette punti in classifica dopo sette giornate: gli stessi del Manchester City, uno in meno del Liverpool. Si presenta in questo modo, l’Arsenal di Arteta – una squadra che migliora anno dopo anno – alla ripresa della Premier League. C’è il Bournemouth da affrontare in trasferta, una sfida tutt’altro che semplice su un campo non difficilissimo ma scorbutico.

Arriva da quattro vittorie di fila la squadra del tecnico spagnolo: una delle quali in Champions League contro il Psg, praticamente annichilito all’Emirates. Gli uomini di Luis Enrique non hanno avuto scampo e sono capitolati contro la forza fisica e la qualità che soprattutto lì davanti i Gunners hanno. Ah, a proposito, a gennaio i londinesi potrebbero prendere un attaccante visto che serve uno che veda la porta con regolarità. Difficile Vlahovic, gli occhi sono su David del Lille che non rinnoverà il contratto e che potrebbe partire in anticipo, con lo sconto. Ci stanno pensando, cercando anche di bruciare la concorrenza di Juventus e Milan.

Tornando al match di sabato pomeriggio, che chiuderà la giornata della Premier League, la partita si prospetta avvincente e anche ricca di gol. Negli ultimi cinque confronti ha sempre vinto l’Arsenal e i match hanno sempre regalato almeno tre reti complessive. Crediamo che possa andare così anche in questo caso.

Come vedere Bournemouth-Arsenal in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bournemouth e Arsenal è in programma sabato 19 ottobre alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive quella tra Bournemouth e Arsenal. Con la vittoria dei Gunners che ci sta. Sarebbe la sesta affermazione in altrettanti match: Arteta ha una squadra forte e non rischia nulla. Vincerà sicuramente.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Arsenal

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Kepa; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Cook, Christie; Semenyo, Tavernier, Sinisterra; Evanilson.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Partey, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Jorginho, Rice; Saka, Jesus, Trossard.



POSSIBILE RISULTATO: 1-3