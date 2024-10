Non ci sono più dubbi: “Sarà il prossimo acquisto della Juve”

Calciomercato Juventus: non ci sono più dubbi. Giuntoli ha deciso di muoversi in maniera importante. Ecco il prossimo acquisto

La Juventus nel corso della scorsa estate ha cambiato tantissimo. Non solo un nuovo allenatore con una mentalità diversa rispetto a quella di Massimiliano Allegri. Ma anche diversi volti nuovi per una squadra che ha davvero un’intelaiatura radicalmente cambiata rispetto a quella vista negli anni scorsi.

Una Juventus che vuole tornare ad essere protagonista in Italia cercando di rimanere ai vertici fino al termine della stagione: negli anni passati ci è riuscita a metà. Sì, lo scorso anno è riuscita a prendersi la Coppa Italia, ma la corsa scudetto praticamente è finita nel mese di febbraio. E si sa, a Torino, l’unica cosa che conta è vincere. Di problemi, Motta, ne sta avendo: sono molti i giocatori che si sono già fermati per infortuni e uno, Bremer, dopo la rottura del crociato ha chiuso in anticipo la propria stagione. Un buco importante nella retroguardia bianconera: e sarà lì, secondo le informazioni che ha riportato il giornalista Ceccherini, intervenuto al programma radiofonico Tutti Convocati, che la dirigenza interverrà nella prossima finestra di mercato.

Calciomercato Juventus, arriva un difensore

Di dubbi non ce ne stanno. Anche se, visti anche i problemi di Milik, si potrebbe pensare a qualche innesto pure davanti. Ma la certezza è che un difensore arriverà: “La Juve sicuramente prenderà un centrale – ha svelato il giornalista – l’assenza di Bremer che è un fuoriclasse della categoria è pesante. Andranno a prendere un prestito di qualità e qui ci vorrà tutta la bravura di Giuntoli”.

Si sa anche la formula di questo innesto: un accordo temporaneo, per i prossimi sei mesi, da gennaio a giugno, in attesa di rivedere in campo il brasiliano. Ma qual è in tutto questo il profilo che potrebbe realmente far comodo a Motta. Anche in questo caso Ceccherini non ha dubbi: “Skriniar potrebbe essere un profilo, come caratteristiche” ha concluso il giornalista. L’ex Inter, adesso al Psg, di spazio ne sta trovando davvero poco. E un addio è nell’aria. Chissà, magari si potrebbe davvero rivedere nel campionato italiano.