Milan-Udinese, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Milan-Udinese è una partita dell’ottava giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Le tre vittorie di fila in campionato, compresa quella con l’Inter nella stracittadina, avevano ridato ossigeno al tecnico rossonero Paulo Fonseca. Il suo Milan, però, prima della sosta per gli impegni delle nazionali è incappato in una doppia sconfitta tra Leverkusen (Champions League) e Firenze (campionato) e la panchina è tornata puntualmente a vacillare.

Nel capoluogo toscano l’allenatore portoghese ha perso nettamente il confronto con il collega Palladino – l’ex tecnico l’ha spuntata soprattutto grazie “trappola tattica” preparata per Leao – ma ci hanno messo del loro anche i giocatori, sbagliando ben due rigori, prima con Theo Hernandez e poi con Abraham (2-1). Serve, dunque, una reazione immediata, già a partire dalla sfida di campionato con l’Udinese. I bianconeri di Kosta Runjaic si recano a San Siro senza grosse pressioni: la classifica, dopo sette giornate, è bellissima – i friulani hanno 13 punti, gli stessi di Lazio e Juventus, e sono momentaneamente quinti – e la vittoria di misura (1-0) ottenuta contro il Lecce prima della sosta ha permesso a Thauvin e compagni di dimenticare le due sconfitte di fila con Roma e Inter. In casa l’Udinese sta facendo molto bene – quattro successi in cinque partite – tuttavia contro le big la difesa ha finito per mostrare qualche crepa (6 gol subiti tra Roma e Inter).

Milan-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Fonseca non avrà Theo Hernandez, espulso a Firenze: a sostituirlo dovrebbe essere Terracciano. In difesa c’è il ballottaggio tra Pavlovic, un po’ accantonato dal tecnico dopo le prime partite, e Tomori, mentre in attacco si contendono una maglia Abraham e Okafor. Il tecnico per il resto confermerà il 4-4-2 con Pulisic e Leao sulle corsie esterne e Reijnders e Fofana in mezzo. Soltanto panchina, infine, per l’acciaccato Loftus-Cheek.

La sosta è stata un toccasana per l’Udinese, con Runjaic che in vista della partita di San Siro recupera Payero e Lovric ma anche Thauvin è tirato a lucido ed è pronto a partire dal 1′ dopo aver saltato la sfida con il Lecce.

Come vedere Milan-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida Milan e Udinese, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Solo in due occasioni il Milan è riuscito a tenere la porta inviolata da quando è iniziata la stagione (entrambe a San Siro) ed il trend degli “Over 2.5” potrebbe proseguire anche nella sfida con l’Udinese. Del resto, anche i precedenti – tutte e due le squadre a segno in otto degli ultimi nove confronti – sembrano suggerire una partita movimentata. I rossoneri restano leggermente favoriti.

Le probabili formazioni di Milan-Udinese

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Terracciano; Pulisic, Reijnders, Fofana, Leao; Morata, Abraham.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Giannetti, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1