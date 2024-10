Fognini spara nel mucchio: adesso lo sanno tutti

Fabio Fognini, il gesto plateale del tennista sanremese ha lasciato tutti senza parole: senza macchia e senza paura.

Gli ultimi appuntamenti dell’anno sono oramai dietro l’angolo. Archiviato il Six Kings Slam, giunto anch’esso alle battute finali, sarà tempo per i tennisti del circuito di volare alla volta, in base alla destinazione che hanno scelto, di Vienna o di Basilea. Dulcis in fundo, per concludere in bellezza una stagione che è stata positivissima per il pubblico azzurro, ci sarà il Masters 1000 di Parigi Bercy.

Dopodiché, gli otto campioni laureatisi maestri nel 2024 saranno impegnati nelle Nitto Atp Finals, che mai come stavolta si preannunciano agguerritissime. Pirotecniche, oseremmo dire. Jannik Sinner ha la possibilità concreta di farcela e speriamo solo che il suo più acerrimo rivale, ovvero Carlos Alcaraz, il solo che ora come ora sembra impensierirlo, non gli metta i bastoni tra le ruote.

E mentre l’altoatesino duella a Riyad per vincere la prima edizione del torneo di esibizione – e, perché no, i 6 milioni che gli arabi hanno messo sul piatto per il primo classificato – Fabio Fognini rientra nel Bel Paese dopo aver fatto toccata e fuga all’Almaty Open che si sta giocando in questi giorni in Kazakistan. Il sanremese è stato eliminato al primo turno dal finlandese Otto Virtanen, nonostante nel secondo parziale abbia dato tutto allungando il match fino al tie break.

Fognini, che bordata: galeotta fu la busta verde

Al suo ritorno a casa, ad ogni modo, Fognini ha trovato il modo di lanciare una frecciatina spietata, forse addirittura inaspettata.

Come avrà certamente visto chi lo segue sui social network, il tennista azzurro ha pubblicato la fotografia di una busta verde dell’Agenzia delle Entrate e ne ha approfittato per ribadire un concetto a lui, evidentemente, molto “caro”. “Salve – ha scritto nell’immagine – io cittadino italiano. Sportivo residente in Italia”. E non dovrebbe esserci bisogno di spiegare a chi sia indirizzata questa bordata e come mai Fabio abbia sentito il bisogno di sottolineare questo concetto.

Sembra evidente, infatti, che il riferimento sia innanzitutto ai suoi connazionali Jannik Sinner e Matteo Berrettini, che pur essendo italiani come lui hanno scelto la residenza, come del resto molti altri sportivi, nel Principato di Monaco, a Montecarlo. Non pagano le tasse nel nostro Paese, dunque, a differenza di Fognini, che ad un certo punto, a quanto pare, deve aver pensato che fosse giunto il momento di rimarcarlo.