Juventus-Lazio, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Juventus-Lazio è una partita valida per l’ottava giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’avvio di stagione della nuova Juventus targata Thiago Motta può essere considerato positivo, soprattutto se messo in relazione con le preoccupazioni nate dopo le prime disastrose amichevoli estive. Il cammino è stato entusiasmante in Champions League dove i bianconeri sono a punteggio pieno dopo le prime due giornate, un po’ meno in Serie A.

La Juventus è attualmente terza in classifica con un ritardo di tre punti dall’Inter e i rimpianti sono relativi soprattutto ai pareggi con Empoli e Cagliari. L’ottima notizia è l’incredibile solidità della difesa: i bianconeri hanno subito un solo gol e guidano anche la classifica degli Expected Goals, visto che è la squadra che ne ha concessi meno. Dopo la Juventus in questa particolare classifica ci sono il Napoli e proprio la Lazio, prossima avversaria, che però rispetto ai bianconeri crea anche un numero maggiore di occasioni potenziali da gol (12.21 XG contro i 9.02 della Juve).

I problemi di formazione della Juventus sono inoltre innegabili: le assenze di Milik, Bremer, Nico Gonzalez, Koopmeiners e McKennie più la squalifica di Conceicao rendono possibile un pareggio della Lazio.

Come vedere Juventus-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida Juventus-Lazio, in programma sabato alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili. Questa partita tra Juventus e Lazio in particolare fa parte di una delle tre trasmesse anche da Sky ai suoi abbonati.

Il pronostico

La Juventus dovrebbe evitare quanto meno la sconfitta in una partita in cui il numero di gol complessivi dovrebbe essere compreso tra uno e quattro.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cabal; Thuram, Locatelli; Cambiaso, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Vecino, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1