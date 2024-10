Empoli-Napoli, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Empoli-Napoli è una partita valida per l’ottava giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La qualificazione ottenuta in Coppa Italia contro il Modena soltanto ai calci di rigore e la sconfitta per 3-0 subita all’esordio in Serie A contro l’Hellas Verona avevano subito fatto riapparire in casa Napoli i fantasmi della passata stagione. Il nuovo allenatore Antonio Conte ha però subito rimesso le cose a posto e grazie anche ai rinforzi arrivati negli ultimi giorni di calciomercato ha rimesso a nuovo la squadra portandola in vetta alla classifica.

La difesa dopo la batosta dell’esordio è stata quasi impenetrabile: anche grazie al cambio di modulo è seconda solo alla Juventus per numero di Expected Goals concessi. A proposito di Excpected Goals concessi, c’è un dato statistico importante che riguarda proprio la prossima avversaria del Napoli, il sorprendente Empoli decimo in classifica con già dieci punti conquistati nonostante un calendario difficile.

L’Empoli è infatti la squadra che finora ha il saldo negativo più alti tra gol subiti ed Expected Goals concessi, -5.86. Merito del portiere Vasquez e anche della scarsa precisione degli avversari incontrati. La pacchia potrebbe però finire con di fronte McTominay, Lukaku e Kvaratskhelia.

Come vedere Empoli-Napoli in diretta tv e in streaming

La sfida Empoli-Napoli, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Castellani di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2 + OVER 1,5” è quotato a 1.48 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “2” è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e a 1.65 Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Napoli è favorito per la vittoria in una partita da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Empoli-Napoli

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colombo.

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2