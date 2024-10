Serie B, i pronostici sulle partite della nona giornata

Serie B, tanti match interessanti nel menù proposto dal campionato cadetto in questo weekend: il Pisa capolista fa visita al Sudtirol.

Riparte anche la Serie B e dopo la sosta troviamo sempre il Pisa al comando della classifica del campionato cadetto. I toscani, guidati da Pippo Inzaghi, due settimane fa si erano congedati con una bella vittoria ai danni del Cesena (3-1), vendicando l’eliminazione in Coppa Italia e voltando subito pagina dopo la sconfitta, la prima in campionato, subita sette giorni prima in casa della Juve Stabia.

Per i nerazzurri, primi a quota 19 punti (tre di vantaggio sullo Spezia secondo), adesso c’è una trasferta da non sottovalutare a Bolzano contro il sorprendente Sudtirol. La squadra di Federico Valente, nonostante uno dei monte ingaggi più bassi della B, è partita come meglio non poteva e nell’ultima giornata è andata a vincere in casa del Cosenza (0-2), aggiudicandosi un importantissimo scontro diretto. Pisa favorito ma in Alto Adige non mancano le insidie per la capolista.

L’altro campo “caldo” è quello di Salerno: all’Arechi è di scena lo Spezia secondo in classifica ed ancora imbattuto (4 pareggi e 4 vittorie per i liguri). Non dovrebbero mancare le reti nella sfida con una Salernitana che, malgrado la rosa di qualità, ha fatto registrare troppi alti e bassi. Giovanni Martusciello, allenatore dei granata, si augura tuttavia che il successo di Palermo di due settimane fa (0-1) possa rappresentare la svolta per una squadra che ha tutto per puntare all’immediato ritorno in massima serie. Gara da almeno un gol per parte anche quella tra Modena e Palermo: il discorso fatto per la Salernitana vale pure per i rosanero, che neppure in Emilia dovrebbero riuscire a tenere la porta inviolata.

Le previsioni sulle altre partite

A Cittadella c’è un interessante scontro salvezza con il Cosenza: i veneti hanno appena cambiato guida tecnica – via Gorini, dentro Dal Canto – ma devono fare attenzione alla voglia di riscatto dei rossoblù, ai quali è stata confermata la penalizzazione di quattro punti (e sono sempre più ultimi).

Il Sassuolo ha ormai ingranato, come dimostra il 6-1 rifilato al Cittadella, ed è leggermente favorito in casa del Brescia in una gara da almeno due gol complessivi. Tra le gare in programma domenica spicca il duello tra le due neopromosse Carrarese e Mantova: i toscani due settimane fa hanno sorpreso tutti espugnando lo Stirpe di Frosinone e possono ripetersi contro una squadra che in trasferta fa molta fatica. La Cremonese si è affidata ad Eugenio Corini dopo aver esonerato Stroppa e le probabilità che faccia ritorno con almeno un punto da Castellammare di Stabia sono molto alte. Match potenzialmente movimentato quello tra il Cesena e una Sampdoria che deve mettersi alle spalle la sconfitta con la Juve Stabia. Crediamo, infine, che possa far registrare un risultato positivo il Frosinone, che durante la sosta ha deciso di confermare il tecnico Vivarini.

Serie B: possibili vincenti

Pisa o pareggio (in Sudtirol-Pisa, sabato 19 ore 15:00)

Carrarese o pareggio (in Carrarese-Mantova, domenica 20 ore 15:00)

Frosinone o pareggio (in Reggiana-Frosinone, domenica 20 ore 15:00)

Le partite da almeno due gol complessivi

Brescia-Sassuolo, sabato 19 ore 17:15

Cesena-Sampdoria, domenica 20 ore 17:15

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Modena-Palermo, sabato 19 ore 15:00

Salernitana-Spezia, sabato 19 ore 15:00

Le partite da meno di tre gol complessivi

Cittadella-Cosenza, sabato 19 ore 15:00

Juve Stabia-Cremonese, domenica 20 ore 15:00

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Modena-Palermo è quotato a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai. Il segno “Over 1.5” in Brescia-Sassuolo è quotato invece a 1.25 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

