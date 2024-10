Tempesta su Sinner: Jannik esce sconfitto

Tempesta su Sinner: Jannik solamente in questo modo potrebbe uscire sconfitto. Ecco la situazione che si sta creando

Numero uno al mondo indiscusso, senza rivali, almeno per ora. Un 2024 impressionante che si potrebbe chiudere, inoltre, con un altro trofeo: la Coppa Davis, nelle finali di Malaga, dove sarà lui a dover trascinare la nazionale azzurra.

Sì, ci sono anche le Atp Finals di Torino, nelle quali parte da favorito essendo il primo della classifica. Quindi per Sinner si prospetta un fine anno ricco di emozioni, sperando che possa continuare a fare quello che ha fatto fino al momento, vale a dire vincere e vale a dire regalare emozioni a tutti i suoi tifosi. Ma c’è qualcuno che al momento potrebbe in qualche modo mettere il bastone tra le ruote al tennista azzurro? Sì, forse uno, forse quello che per lunghi anni gli contenderà il titolo di migliore al mondo.

Tempesta su Sinner: solo Alcaraz può batterlo

“Coppa Davis? Secondo me Jannik Sinner può perdere solo contro Carlos Alcaraz. Poi non so chi sarà convocato oltre a Jannik e Lorenzo Musetti: sono in tanti a meritarlo”. Queste le parole di Giulio Zeppieri, che da metà giugno è ai box per infortunio, che ha detto la propria, appunto, su quello che potrebbe essere il futuro di Jannik contro Carlos, quelli che al momento sono effettivamente i giocatori più forti sul circuito.

“Se tutto va bene, a novembre riprenderò la racchetta in mano – ha detto lo stesso Zeppieri che si è operato al polso sinistro – e a gennaio giocherò gli Australian Open” . Una bella notizia, questa, non solo per lui ma anche per tutto il movimento italiano che sembra, anzi che è, in una fase di crescita costante, in una fase di aumento delle potenzialità, dell’appeal e di conseguenza anche dei tesserati. E questo, ovviamente, vuole dire solo ed esclusivamente una cosa: se ci sono dei ragazzini che iniziano a giocare a tennis e che hanno voglia di imparare, prima o poi qualcuno con delle doti tecniche imperdibili esce fuori. Magari un altro Sinner. E tutti noi speriamo questo.