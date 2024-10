Premier League, pronostici ottava giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, un Manchester United in crisi cerca riscatto contro il Brentford ad Old Trafford ma c’è anche la sfida tra Fulham e Aston Villa.

Durante l’ultima pausa per gli impegni delle nazionali c’è stato un momento in cui il destino di Erik ten Hag, tecnico del Manchester United, appariva segnato. Ed invece il club ha fatto l’ennesimo passo indietro, decidendo di dare un’ultima possibilità all’allenatore olandese.

Mentre si parla di un possibile sbarco ad Old Trafford di Vincenzo Montella – l’ex Fiorentina e Milan sarebbe il candidato numero uno se dovesse andare via ten Hag – i Red Devils tenteranno di porre fine al digiuno di vittorie in campionato: l’ultimo successo del Manchester United in Premier League risale a più di un mese fa e non stupisce che Bruno Fernandes e compagni siano solo 14esimi in classifica. Il Brentford, tuttavia, è un cliente ostico. Fuori casa le Bees sono meno temibili ma c’è da dire che finora hanno fatto meglio rispetto ai Red Devils, conquistando 2 punti in più. Restando fuori dal risultato finale, immaginiamo un match movimentato ad Old Trafford, in cui anche gli ospiti troveranno con ogni probabilità la via del gol. Un’altra sfida da attenzionare nel sabato pomeriggio della Premier è quella tra Fulham e Aston Villa. I londinesi due settimane fa hanno messo paura al Manchester City – all’Etihad Stadium è finita 3-2 – e possono ripetersi con il club di Birmingham, imbattuto da fine agosto tra campionato e Champions ma comunque discontinuo.

Le previsioni sulle altre partite

Tra le gare in programma alle 16 ci sono anche due scontri salvezza. L’Everton è quintultimo con un punto in più del neopromosso Ipswich Town e nelle ultime tre partite ha evitato la sconfitta con Leicester, Crystal Palace e Newcastle, confermando i miglioramente in fase difensiva: può riuscirci anche contro i Tractor Boys.

Sogna il colpaccio invece il Leicester di Jamie Vardy, reduce da un prezioso successo di misura (1-0) contro il Bournemouth: le Foxes, a quota 6 punti, hanno le carte in regola per aggiudicarsi lo scontro diretto con il Southampton, altra squadra che viene dalla Championship. Chiudiamo con Newcastle-Brighton: entrambi hanno conquistato ben 12 punti ed occupano rispettivamente il sesto e il settimo posto ma i Magpies davanti al proprio pubblico sono ancora imbattuti. Per noi restano leggermente favoriti sui Seagulls.

Premier League: possibili vincenti

Everton o pareggio (in Ipswich Town-Everton)

Newcastle (in Newcastle-Brighton)

Leicester (in Southampton-Leicester)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Newcastle-Brighton

Southampton-Leicester

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Fulham-Aston Villa

Manchester United-Brentford

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Manchester United-Brentford è quotato a 1.47 su Goldbet, Lottomatica e Snai. La vittoria del Newcastle in Newcastle-Brighton è quotata invece a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.97 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI