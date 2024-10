Como-Parma e Genoa-Bologna, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Como-Parma e Genoa-Bologna sono due partite valide per l’ottava giornata di Serie A e si giocano sabato alle 15:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Due neopromosse che in questi primi due mesi di campionato hanno mostrato grande coraggio, affrontando ogni avversario a viso aperto e mantenendo lo stesso atteggiamento – molto offensivo – della passata stagione. Per il momento, però, sorride solo il Como, che nelle ultime giornate ha pareggiato con il Bologna, ha battuto Atalanta e Verona e messo in grande difficoltà il Napoli capolista al “Maradona” pur perdendo 3-1.

Il Parma, invece, dopo un inizio positivo (paricon la Fiorentina e vittoria con il Milan) si è un po’ afflosciato: dal successo ottenuto sui rossoneri i ducali hanno totalizzato solamente due punti in cinque partite. Al punto che la panchina di Fabio Pecchia sta vacillando: i gialloblù stanno pagando cari anche i troppi cartellini rossi, visto che ne hanno collezionato ben quattro da quando è iniziato il campionato.

Come vedere Como-Parma in diretta tv e in streaming

La sfida tra Como e Parma, in programma sabato alle 15:00 allo stadio "Sinigaglia" di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

Chi sembra stare meglio, ad oggi, è indubbiamente il Como di Fabregas, coraggioso anche nel lanciare alcuni giovani molto interessanti (Nico Paz su tutti, elogiato anche da Messi in nazionale). Ecco perché crediamo che i lariani siano leggermente favoriti in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Como-Parma

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Kempf, Dossena, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Bernabé, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Bonny.

Como-Parma: chi vince? Como

Pareggio

Parma View Results

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Genoa in difficoltà

Il 5-1 con l’Atalanta rimediato prima della sosta per le nazionali ha fatto sprofondare il Genoa nello sconforto. I rossoblù di Alberto Gilardino, usciti palesemente indeboliti dal mercato estivo ed alle prese con alcune preoccupanti vicissitudini societarie, a Bergamo hanno rimediato la loro quarta sconfitta in stagione (cinque se consideriamo pure quella ai rigori nel derby di Coppa Italia con la Sampdoria).

In più si è fatto male anche il portiere titolare Gollini (dovrà operarsi) ed il club sta correndo ai ripari anche per quanto riguarda l’attacco: dal mercato degli svincolati durante la sosta è arrivato Gaston Pereiro e si continua a parlare con insistenza dell’ingaggio di Mario Balotelli. Da Gilardino, intanto, ci si attende un cambio di passo a partire dal match con il Bologna, che arriva a pochi giorni dal terzo impegno in Champions League per il club emiliano (nella prossima settimana sarà ospite dell’Aston Villa). I felsinei stentano a decollare e nel derby con il Parma, due settimane fa, hanno fatto registrare l’ennesimo pareggio (0-0).

Come vedere Genoa-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida tra Genoa e Bologna, in programma sabato alle 15:00 allo stadio "Ferraris" di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

Il Bologna riuscirà ad evitare la sconfitta in un match che non dovrebbe riservare grande spettacolo. Probabile che il numero dei gol complessivi sia inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Genoa-Bologna

GENOA (3-5-1-1): Leali; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Bohinen, Thorsby, Martin; Miretti; Pinamonti.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Miranda; Aebischer, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Ndoye.

Genoa-Bologna: chi vince? Genoa

Pareggio

Bologna View Results

POSSIBILE RISULTATO: 1-1